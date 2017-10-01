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Знаменитости показывают фото из своей юности: в сети запустили флешмоб #PuberMe
В конце сентября ведущий The Late Show Стивен Кольбер и комик Ник Кролл запустили в соцсетях флешмоб #PuberMe, чтобы помочь жителям Пуэрто-Рико, пострадавшим от ураганов «Ирма» и «Мария».
Уже сейчас участниками флешмоба в Instagram стало более трех тысяч человек — в основном из мира шоубизнеса. Правила у флешмоба такие: актеры и комики выкладывают свои фотографии времен переходного возраста, в свою очередь за каждый снимок благотворительный фонд AmeriCone Dream Fund, основанный Кольбером, перечисляет тысячу долларов на помощь пуэрториканцам. В участниках уже засветились Риз Уизерспун, Лена Данэм, Джимми Фэллон, Сет Рогер, Джозеф Гордон-Левитт и другие.
Сам Стивен Кольбер
Джозеф Гордон-Левитт
Кейт Хадсон
Риз Уизерспун
Джимми Фэллон
Сет Роген
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В конце сентября ведущий The Late Show Стивен Кольбер и комик Ник Кролл запустили флешмоб #PuberMe
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