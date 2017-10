Знаменитости показывают фото из своей юности: в сети запустили флешмоб #PuberMe

В конце сентября ведущий The Late Show Стивен Кольбер и комик Ник Кролл запустили в соцсетях флешмоб #PuberMe, чтобы помочь жителям Пуэрто-Рико, пострадавшим от ураганов «Ирма» и «Мария».

Уже сейчас участниками флешмоба в Instagram стало более трех тысяч человек — в основном из мира шоубизнеса. Правила у флешмоба такие: актеры и комики выкладывают свои фотографии времен переходного возраста, в свою очередь за каждый снимок благотворительный фонд AmeriCone Dream Fund, основанный Кольбером, перечисляет тысячу долларов на помощь пуэрториканцам. В участниках уже засветились Риз Уизерспун, Лена Данэм, Джимми Фэллон, Сет Рогер, Джозеф Гордон-Левитт и другие.

Сам Стивен Кольбер

Джозеф Гордон-Левитт

Кейт Хадсон

Риз Уизерспун

Джимми Фэллон

Сет Роген