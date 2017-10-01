Расстрел людей в Лас-Вегасе: более 50 погибших и 200 раненых





Трагедия в Лас-Вегасе стала самым массовым немотивированным расстрелом людей за всю историю США, отмечает полиция.

Первоначально происшествие в Лас-Вегасе ничем не выделялось из череды аналогичных. Сначала полиция сообщила, что жертвами стрелка стали два человека и еще 20 были ранены. Однако потом данные стали уточняться и обретать все более чудовищный характер.

По последним сведениям на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе было убито более 50 человек, и более 200 ранены. При этом, это еще далеко не последние данные, так как стрельба велась по разным правлениям. Однако уже сегодня можно точно сказать, что происшествие в Лас-Вегасе стало самым массовым немотивированным расстрелом людей за всю историю США.

Полиция уже назвала имя убийцы. Им оказался 64-летний Стивен Пэддок. Кто он такой и почему начал расстреливать из окна номера отеля людей, пока ничего не сообщается. Но полиция пока не располагает информацией о связи стрелка с какой-либо экстремистской группировкой. Известно лишь, что при обыске в его доме был обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия.

Полиция также установила нахождение женщины, которая вселилась в номер отеля Mandalay Bay, откуда потом и начал стрелять Стивен Пэддок.