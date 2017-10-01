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Автомобиль украинской полиции врезался в Opel с белорусскими номерами: серьезно пострадали трое
На трассе Е95 в Черниговской области произошло ДТП с участием полицейского автомобиля и Opel с белорусскими номерами. Об этом сообщает «
По информации издания, полицейские из Одесской области на Volkswagen осуществляли сопровождение груза и ехали в направлении белорусско-украинской границы. Вблизи села Новые Ярыловичи служебный автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Opel, которым управлял белорус.
В результате ДТП двое полицейских (1991 и 1993 годов рождения) и водитель из Беларуси получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу.
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Полицейские из Одесской области на Volkswagen осуществляли сопровождение груза и ехали в направлении белорусско-украинской границы.
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