В обновленном весной этого года семействе компактвэна Fiat 500L пополнение — это приподнятая модификация City Cross, который уже доступен к заказу на некоторых европейских рынках.





Из основных отличий «городского кросса» от обычного 500L — увеличенный на 2,5 см дорожный просвет, иные бамперы с имитацией защиты, черные акценты в экстерьере и 17-дюймовые колесные диски уже «в базе». Также для 500L City Cross доступен новый цвет кузова Sicilia Orange в комбинации с черной крышей.





Стандартное оснащение «внедорожного» компактвэна включает кожаный руль, комплекс Uconnect с 3,5-дюймовым экраном и поддержкой Bluetooth, климат- и круиз-контроль, за доплату доступна «мультимедийка» с 7-дюймовым тачскрином и поддержкой платформ Apple CarPlay Android Auto.





Набор двигателей 500L City Cross включает два бензиновых мотора 1.4 (95 и 120 лошадиных сил) и 0.9 (105 «лошадок») и пару турбодизелей 1.3 (95 сил) и 1.6 (120 сил).