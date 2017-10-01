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Городской "паркет": Fiat 500L обзавелся новым "внедорожным" вариантом

02.10.2017 15:14 — Разное | Tut.by  
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В обновленном весной этого года семействе компактвэна Fiat 500L пополнение — это приподнятая модификация City Cross, который уже доступен к заказу на некоторых европейских рынках.


Из основных отличий «городского кросса» от обычного 500L — увеличенный на 2,5 см дорожный просвет, иные бамперы с имитацией защиты, черные акценты в экстерьере и 17-дюймовые колесные диски уже «в базе». Также для 500L City Cross доступен новый цвет кузова Sicilia Orange в комбинации с черной крышей.


Стандартное оснащение «внедорожного» компактвэна включает кожаный руль, комплекс Uconnect с 3,5-дюймовым экраном и поддержкой Bluetooth, климат- и круиз-контроль, за доплату доступна «мультимедийка» с 7-дюймовым тачскрином и поддержкой платформ Apple CarPlay Android Auto.


Набор двигателей 500L City Cross включает два бензиновых мотора 1.4 (95 и 120 лошадиных сил) и 0.9 (105 «лошадок») и пару турбодизелей 1.3 (95 сил) и 1.6 (120 сил).

 
 
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Городской кроссовер Fiat 500L City Cross получил пластиковый "внедорожный" обвес по периметру кузова и увеличенный на 2,5 см дорожный просвет.

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