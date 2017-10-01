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Обновленный декрет по тунеядству положили на стол президенту
Обновленный нашумевший декрет № 3 в конце прошлой недели направили на рассмотрение президенту. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в пресс-службе правительства.
В Совмине уточнили, что представить обновленный декрет № 3 на рассмотрение президенту должны были к 1 октября.
Напомним, Александр Лукашенко, заслушивая 3 августа доклад о демографической ситуации и содействии занятости населения,
В нашумевший декрет о тунеядстве в январе этого года
В Минтруда ранее
— Планируется, что декрет будет называться «По содействию занятости» и будет направлен на то, чтобы органы власти оказали максимально возможное содействие желающим работать, чтобы человек мог работать или был трудоустроен на какое-то рабочее место, — сообщил Валерий Ковальков.
Представитель Минтруда также рассказал, как будут стыковаться обновленный декрет № 3 и президентский
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В Совмине уточнили, что представить обновленный декрет № 3 на рассмотрение президенту должны были к 1 октября.
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