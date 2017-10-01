Обновленный декрет по тунеядству положили на стол президенту

Обновленный нашумевший декрет № 3 в конце прошлой недели направили на рассмотрение президенту. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в пресс-службе правительства.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

В Совмине уточнили, что представить обновленный декрет № 3 на рассмотрение президенту должны были к 1 октября.

Напомним, Александр Лукашенко, заслушивая 3 августа доклад о демографической ситуации и содействии занятости населения, заявил , что к 1 октября должен появиться обновленный декрет № 3.

В нашумевший декрет о тунеядстве в январе этого года внесли изменения. Однако от уплаты сбора за неучастие в финансировании госрасходов освободили не все проблемные категории граждан. Из-за этого для разработки новой концепции декрета № 3 была создана специальная межведомственная рабочая группа, которая представила на рассмотрение президенту обновленный документ. Однако декрет вернули на доработку.

В Минтруда ранее сообщили , что декрет № 3 претерпевает коренную реконструкцию, сейчас он готовится в абсолютно новой редакции, изменяется не только смысл декрета, но даже его название. Об этом рассказал заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков.

— Планируется, что декрет будет называться «По содействию занятости» и будет направлен на то, чтобы органы власти оказали максимально возможное содействие желающим работать, чтобы человек мог работать или был трудоустроен на какое-то рабочее место, — сообщил Валерий Ковальков.

Представитель Минтруда также рассказал, как будут стыковаться обновленный декрет № 3 и президентский указ № 337 «О регулировании деятельности физических лиц», которым расширили список видов деятельности, для занятия которыми физлицам не нужно регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.