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ФСБ обнародовала видео задержания террористов в Подмосковье

02.10.2017 15:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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ФСБ России утром объявила о раскрытии законспирированной террористической ячейки: боевики должны были устроить взрывы в людных местах. При обысках правоохранительные органы нашли самодельные бомбы, пистолеты и гранаты.

Террористы жили в бытовках на стройке жилого комплекса и работали сторожами. Среди задержанных, по данным источников, также два брата из Дагестана, 22 и 19 лет. Однако точное количество задержанных пока не называется.

Кроме этого, в понедельник сотрудники ФСБ предотвратили еще один теракт — самодельную бомбу обнаружили и изъяли в Ингушетии.

 
 
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