|
ФСБ обнародовала видео задержания террористов в Подмосковье
02.10.2017 15:07 — Разное | Sputnik Беларусь
ФСБ России утром объявила о раскрытии законспирированной террористической ячейки: боевики должны были устроить взрывы в людных местах. При обысках правоохранительные органы нашли самодельные бомбы, пистолеты и гранаты.
Террористы жили в бытовках на стройке жилого комплекса и работали сторожами. Среди задержанных, по данным источников, также два брата из Дагестана, 22 и 19 лет. Однако точное количество задержанных пока не называется.
Кроме этого, в понедельник сотрудники ФСБ предотвратили еще один теракт — самодельную бомбу обнаружили и изъяли в Ингушетии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Днем в понедельник ФСБ показала кадры задержания боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Видео Федеральной службы...
|
Архив (Разное)
Комментарии