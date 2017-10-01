ФСБ обнародовала видео задержания террористов в Подмосковье

ФСБ России утром объявила о раскрытии законспирированной террористической ячейки: боевики должны были устроить взрывы в людных местах. При обысках правоохранительные органы нашли самодельные бомбы, пистолеты и гранаты.

Террористы жили в бытовках на стройке жилого комплекса и работали сторожами. Среди задержанных, по данным источников, также два брата из Дагестана, 22 и 19 лет. Однако точное количество задержанных пока не называется.

Кроме этого, в понедельник сотрудники ФСБ предотвратили еще один теракт — самодельную бомбу обнаружили и изъяли в Ингушетии.