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Совмин направил президенту доработанный декрет о тунеядцах

02.10.2017 15:19 — Разное | Ежедневник  
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Совмин направил президенту доработанный декрет о тунеядцах

Совет министров направил президенту очередной вариант декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества", доработанный с учетом указаний главы государства.

Как сообщил БЕЛТА пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Владислав Сычевич, доработанный вариант декрета №3 направлен на рассмотрение главы государства. Ожидается, что он будет рассмотрен в ближайшее время и подписан.

Напомним, что на последнем совещании, посвященном вопросу занятости населения, Александр Лукашенко заявил, что никакой отмены декрета №3 не будет. Но сам документ должен быть доработан с учетом правоприменительной практики и реальной ситуации на рынке труда.

"Общество должно знать, что никакой отмены декрета №3 быть не может. Декрет №3 - это 300 тыс. тех, кто должен работать, но не работает. И мы их должны заставить работать. Вот и вся идеология. Скрывать здесь от народа ничего не надо", - заявил глава государства.

Обновленная версия декрета должна дать больше свободы местным властям в правоприменительной практике положений документа.

 
 
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Совет министров направил президенту очередной вариант декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества", доработанный с учетом указаний главы государства.

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