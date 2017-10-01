Депутаты горсовета побывали на улице Волгоградской Советского района областного центра, где ремонтируют один дом за другим. И сравнили дворы, благоустроенные за средства бюджета и жильцов, пишет городской журнал «Белка».





Всего в Гомеле 287 панельных пятиэтажек. Все они выработали нормативный срок службы до капитального ремонта, однако реновация сделана пока только на 27% домов этого типа. Еще в 182 капитально отремонтированы отдельные конструктивные элементы — кровли, несущие конструкции, инженерная начинка. Отставание по капитальному ремонту насчитывает около 20 лет, но постепенно сокращается.

Объем финансирования капремонта с каждым годом увеличивается. В 2017 году планируется капитально отремонтировать 158 тысяч кв.м. жилищного фонда. Средства выделены как из бюджета, так и из отчислений жильцов по жировкам.

В Советском районе 78% «хрущевок» требуют капитального вмешательства, уточнил директор коммунального предприятия «Советское» Михаил Прус. Составлен перспективный план до 2020 года. В год удается полностью отремонтировать порядка пяти домов. Сейчас этот процесс переживают жильцы домов на улице Волгоградской.

Экономя средства, из перечня выполняемых при капитальном ремонте работ исключили второстепенные, не затрагивающие вопросы безопасности проживания. Уже несколько лет как не меняют стеклопакеты или делают это при желании жильцов за их средства. Больше не выполняется косметический ремонт подъездов, устраняются только повреждения, причиненные при проведении других работ. А вскоре к минимуму может быть сведено и наружное благоустройство, «съедающее» примерно шесть процентов сметной стоимости ремонта всего дома. Коммунальники могут отказаться от строительства дополнительных парковочных мест и новых пешеходных дорожек. Это позволит по примеру столицы уменьшить и срок выполнения капитального ремонта с нынешних трех до одного месяца. Пять домов для реализации этого проекта уже определены.

Тем не менее жильцов не обрекут на жизнь в неблагоустроенных дворах. Возможно, им предложат частично финансировать эти работы. Пример в Советском районе есть — это двор 11 домов на улицах Давыдовской и 70 лет БССР. Жильцы сами превратили его в игровой парк для трехсот детей.

— Нужно честно признаться себе в том, что объем бюджетного финансирования программ благоустройства неудовлетворителен. Поэтому важно показывать положительные примеры участия в них самих гомельчан. Нужно постараться, чтобы эти первые ростки самоуправления дали обширные всходы, — заметил председатель городского Совета депутатов Иван Бородинчик.