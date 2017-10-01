Индивидуальным предпринимателям предлагают кредиты под 7% на инвестиционные проекты

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей снизил с 1 октября процентную ставку по кредитам и договорам по лизингу для ИП, сообщает Минэкономики. Воспользоваться этим предложением могут также микроорганизации (до 15 человек) и малые организации (от 16 до 100 человек).

Фонд готов выделить деньги под инвестиционные проекты, которые одновременно предусматривают создание, развитие или расширение производства экспортоориентированной или импортозамещающей продукции (товаров, работ, услуг) и создание новых рабочих мест.

Для остальных проектов, претендующих на финансирование, процентная ставка равна ставке рефинансирования (11,5% на сегодня).

Финансовая поддержка субъектам предпринимательства предоставляется в форме займа на срок до 5 лет и финансовой аренды (лизинга) сроком от 1 года до 5 лет.

Размер займа (лизинга) составляет сумму до 184 000 белорусских рублей.