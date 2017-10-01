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Индивидуальным предпринимателям предлагают кредиты под 7% на инвестиционные проекты
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей снизил с 1 октября процентную ставку по кредитам и договорам по лизингу для ИП,
Фонд готов выделить деньги под инвестиционные проекты, которые одновременно предусматривают создание, развитие или расширение производства экспортоориентированной или импортозамещающей продукции (товаров, работ, услуг) и создание новых рабочих мест.
Для остальных проектов, претендующих на финансирование, процентная ставка равна ставке рефинансирования (11,5% на сегодня).
Финансовая поддержка субъектам предпринимательства предоставляется в форме займа на срок до 5 лет и финансовой аренды (лизинга) сроком от 1 года до 5 лет.
Размер займа (лизинга) составляет сумму до 184 000 белорусских рублей.
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Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей снизил с 1 октября процентную ставку по кредитам и договорам по лизингу для ИП.
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