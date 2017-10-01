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В Брестской области за выходные пострадали два пассажира автобуса

02.10.2017 15:34 — Разное | Tut.by  
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Две жительницы Брестской области попали в больницы из-за травм, которые они получили в автобусах, сообщает ГАИ региона.

30 сентября в Ивацевичах пострадала 56-летняя пассажирка автобуса. МАЗ ехал по улице Механизаторов. На перекрестке с улицей 70 лет Октября со второстепенной дороги перед автобусом выехал легковой автомобиль. Водитель МАЗа применил экстренное торможение. В результате 56-летняя пассажирка упала и получила травмы.

1 октября, около 11.30, похожий случай произошел в Кобрине. На перекрестке улиц Ленина и Первомайской Toyota не уступила дорогу маршрутному автобусу МАЗ, который ехал по главной. В результате столкновения транспортных средств 65-летняя пассажирка автобуса упала и получила травмы.

Пострадавших госпитализировали.

 
 
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По предварительной версии, в обоих случаях виноваты водители легковушек, которые не уступили дорогу МАЗам.

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