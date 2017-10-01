Кресло-качалка - уютная мебель для взрослых и детей



Кресло-качалка создаёт особую атмосферу уюта в доме. Оно ассоциируется с тёплым пледом, горячим чаем и интересной книгой. Его нельзя назвать «мебелью первой необходимости», равно как и предметом роскоши. Однако, кресло-качалка станет прекрасным дополнением к интерьеру квартиры, дома, а иногда даже офиса, став его маленькой изюминкой.





Из истории кресла-качалки

Доподлинно неизвестно, кто придумал это культовое приспособление. Одни считают, что его изобрёл Бенджамин Франклин, другие — что оно было придумано Михаэлем Тонетом. В одном точки зрения сходятся: придумано оно было в XIX веке.

Конструкция кресла-качалки — это высокая спинка, позволяющая полусидеть-полулежать, глубокое сиденье и изогнутые полозья для равномерного покачивания, подлокотники. Бывают деревянные, плётёные, металлические, пластмассовые и другие виды кресел. Спинка и сиденье могут быть обшиты мягкими тканями, мехом, кожей и другими материалами. Дополнительно может быть предусмотрено встроенное освещение, приспособления для раскачивания, функция массажа и многое другое.

Как «работает» кресло-качалка?





Конструкция раскачивается лёгким движением корпуса взад и вперёд. Равномерность раскачивания обеспечивает специальный угол загиба полозьев и правильное распределение нагрузки.

Главная задача кресла-качалки — расслабление, снятие стресса и нервного напряжение. Периодически качаться в нём рекомендуют людям с пониженной стрессоустойчивостью, постоянными умственными нагрузками, а также детям, которые плохо засыпают. Однако долгое раскачивание может плохо повлиять на людей со слабым вестибулярным аппаратом — появляется состояние лёгкого укачивания.

Почему кресло-качалка не падает?





Даже при сильном раскачивании упасть с кресла невозможно. Секрет — в соблюдении законов физики. Учитывается распределение силы тяжести, гравитация, амплитуда раскачивания. На основе этих данных рассчитывается длина, ширина угол загиба полозьев, высота спинки и сидения, угол наклона и другие параметры.

Как выбрать кресло-качалку для взрослого?





К выбору кресла-качалки есть определённые требования. Прежде всего, оно должно быть удобным: в меру жёстким, упругим, с оптимальной глубиной сиденья и высотой спинки. Раскачивание должно быть простым, без заваливания в сторону. Перед покупкой обязательно проверьте устойчивость кресла, целостность стыков и прочность конструкции.

Вам должно быть удобно сидеть. Это означает, что спинка и сиденье держат шею, спину и поясницу в расслабленном положении. Руки свободно лежат на подлокотниках, а ноги комфортно располагаются на подножке. Очень важно, чтобы вы чувствовали себя в кресле максимально расслабленно.

Как выбрать кресло-качалку для ребенка?





Детям часто покупают специальную кресло-качалку, например, новорождённым. Требований к таким моделям намного больше. Они должны быть сделаны из экологически чистого материала, не иметь острых углов и выступающих деталей, также важна гипоаллергенность лакокрасочных покрытий. Детские модели имеют несколько режимов регулировки спинки, ремни безопасности и крепления для погремушек.

Почему кресло-качалка плохо раскачивается?





Если кресло-качалка не раскачивается, причина чаще всего кроется в неправильных расчётах. Несмотря на кажущуюся на первый взгляд простоту конструкции, все пропорции должны быть соблюдены очень точно. Проблема может заключаться в смещённом центре тяжести, неправильной длине полозьев, слишком глубоком сидении и многом другом: малейшая неточность – и ожидаемого качания не будет.

Почему кресло-качалка стучит?





В некоторых случаях скрип — это нормально, например, когда звук исходит от лакового покрытия нового кресла или от модели из ротанга при трении прутьев друг о друга. Если звук со временем не пропадает или неприятно режет ухо, нужно искать неисправности. Скрипы и стуки в кресле-качалке чаще всего говорят о наличии дефектов конструкции. Проблема может крыться на стыках деталей. В некоторых случаях достаточно смазать эти места маслом. Иногда лучше полностью разобрать кресло и скрепить все части заново, но работу должен делать только мастер.

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