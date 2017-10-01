Больше 4 метров в высоту и вес 5,7 тонны. В ОАО «Белшина» выпустили самую большую шину с посадочным диаметром 63 дюйма. Она предназначена для карьерных самосвалов, эксплуатирующихся в горно-рудной промышленности при температуре окружающей среды от минус 55 до плюс 45 градусов. Грузоподъемность шины — более 100 тонн.





Рисунок протектора карьерного типа позволяет обеспечить максимальный контакт с дорогой и равномерное распределение давления, снижение теплообразования и износа протектора, соответствует современным тенденциям и специфике применения шины на автосамосвалах.





Применение в каркасе шины металлокорда обеспечивает увеличение грузоподъемности и долговечности шины для самосвалов особо большой грузоподъемности. Шина была изготовлена на новом оборудовании, закупленном в рамках инвестиционного проекта по созданию радиальных ЦМК шин с посадочным диаметром 57 и 63 дюйма.





Реализация проекта позволит увеличить ассортимент и объемы производства этих шин для комплектации самосвалов БЕЛАЗ (грузоподъемностью до 450 т), а также зарубежной карьерной техники (Komatsu, Caterpillar и др.). Аналогичные шины сейчас производят всего несколько компаний в мире.