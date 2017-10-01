|
"Белшина" выпустила гигантскую шину весом 5,7 тонны и высотой более 4 метров
Больше 4 метров в высоту и вес 5,7 тонны. В ОАО «Белшина» выпустили самую большую шину с посадочным диаметром 63 дюйма. Она предназначена для карьерных самосвалов, эксплуатирующихся в горно-рудной промышленности при температуре окружающей среды от минус 55 до плюс 45 градусов. Грузоподъемность шины — более 100 тонн.
Рисунок протектора карьерного типа позволяет обеспечить максимальный контакт с дорогой и равномерное распределение давления, снижение теплообразования и износа протектора, соответствует современным тенденциям и специфике применения шины на автосамосвалах.
Применение в каркасе шины металлокорда обеспечивает увеличение грузоподъемности и долговечности шины для самосвалов особо большой грузоподъемности. Шина была изготовлена на новом оборудовании, закупленном в рамках инвестиционного проекта по созданию радиальных ЦМК шин с посадочным диаметром 57 и 63 дюйма.
Реализация проекта позволит увеличить ассортимент и объемы производства этих шин для комплектации самосвалов БЕЛАЗ (грузоподъемностью до 450 т), а также зарубежной карьерной техники (Komatsu, Caterpillar и др.). Аналогичные шины сейчас производят всего несколько компаний в мире.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На "Белшине" освоили выпуск гигантских шин для карьерных самосвалов. Новое издели имеет вес 5,7 тонны, диаметр более 4 метров. Такая шина выдерживает нагрузку 100 тонн.
|
Архив (Разное)
Комментарии