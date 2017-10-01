Обзор: самые полезные гаджеты для холодной погоды

На этой неделе в Беларуси будет ветрено и сыро, в некоторых районах страны ночью температура воздуха понизится до 0…-3°С. С помощью сервисов Яндекс.Маркет и KUPI.TUT.BY мы составили подборку техники, которая поможет согреться и продержаться до начала отопительного сезона.

Электрокамины

Оборудовать настоящий камин в квартире — крайне сложная и дорогостоящая задача. Поэтому при желании освежить интерьер многие выбирают электрические камины, которые также служат обогревателями. Моделей разного дизайна и способа установки существует достаточно много, Electrolux EFP/M-5012 — один из самых популярных каминов.





Это миниатюрный напольный электрокамин закрытого типа с эффектом живого огня. Общая мощность — 1,2 кВт. По заявлению производителя, этого хватит для обогрева помещения площадью в 17 квадратных метров.

В устройстве также предусмотрена возможность регулировки уровня пламени и управления с дистанционного пульта. Из дополнительных режимов есть функции таймера с отключением на 7,5 часов, регулировки мощности обогрева, а также работы без него.

Быстрый нагрев и возможность дистанционного управления покупатели видят главными плюсами модели. Серьезных недостатков пользователям обнаружить не удалось.

Electrolux EFP/W-1150URLS — еще один пользующийся спросом электрокамин подвесного типа с эффектом живого огня и общей мощностью в 1,8 кВт. Им также можно управлять дистанционно и регулировать уровень пламени. К дополнительным функциям относится два режима обогрева и работа без него, а также защита от перегрева.





Корпус этой модели выполнен из МДФ, а внутри облицован жароотталкивающими пластинами. Производитель обещает, что во время работы корпус устройства практически не нагревается, что позволяет прикоснуться к нему без боязни обжечься.

Эффектный дизайн, достаточно реалистичное пламя и звуковой эффект потрескивания дров покупатели называют главными достоинствами модели. К минусам относят систему вывода горячего воздуха, которая дует не вперед, а вверх. Из-за этого любой деревянной поверхности, расположенная выше, грозит быстрое высыхание.

Электрочайники

Согреться в плохую погоду поможет чашка горячего чая или кофе, и поможет здесь электрочайник. Перед его покупкой в первую очередь стоит определиться с объемом и мощностью — от них зависит, с которой скоростью будет происходить кипячение воды.

Выбор в пользу того или иного устройства стоит совершать исходя из ваших потребностей. Заметим лишь, что большинство моделей обладают объемом в 1,5−1,7 литра и мощностью порядка 2000−2200 Вт — для домашнего использования этого хватит с лихвой.

Одним их самых популярных среди белорусов электрочайников является Bosch TWK 3A011 .

Аппарат выполнен из пластика, нагревательный элемент — из нержавеющей стали. Мощность чайника составляет 2400 Вт, объем — 1,7 литров. Из интересных особенностей есть функции блокировки крышки и включения без воды, а также автоматического отключения при снятии с подставки. Устройство оснащается индикатором уровня воды и включения. Есть отсек для шнура.

Быстрое кипячения и высокую надежность покупатели видят основными плюсами модели. К минусам относят высокий уровень шума при работе.

Braun WK 300 (2011) — еще одна пользующаяся спросом модель. Ее корпус выполнен из пластика, нагревательный элемент — из нержавейки. Общая мощность модели составляет 2200 Вт, объем — 1,7 литров.





В остальном различий с предыдущим чайником практически нет. В Braun WK 300 также предусмотрены функции блокировки крышки и включения без воды, а также автоотключения при снятии. На месте и индикаторы воды и включения, а также отсек для шнура.

Демократичная цена, приятный дизайн и удобство в использовании — главные плюсы устройства по версии покупателей. Минусы — некачественный корпус. В некоторых моделях он протекает.

Обогреватели

Разновидностей обогревателей бывает достаточно много. Масляные радиаторы — одни из самых популярных.





Основной критерий, на который стоит обращать внимание при их выборе — это мощность. Ее надо подбирать в зависимости от условий, в которых устройство будет эксплуатироваться.

Для комнаты площадью в 10−15 квадратных метров хватит модели мощностью в 1500 Вт, в то время как для обогрева более просторного помещения стоит выбирать устройство мощностью в 2000 Вт и более.





Спросом также пользуются электрические конвекторы. Одним из главных преимуществ этих приборов является их относительно низкая температура корпуса (до 60 °C) — обжечься о такой аппарат практически невозможно, что особенно актуально для семей с маленькими детьми или домашними животными.

Нагрев воздуха в конвекторах основан на естественном процессе — конвекции. Горячий, более разреженный, воздух летит вверх, к потолку, а тяжелый и холодный, наоборот, стремится вниз, к полу. С помощью таких потоков воздушных масс и происходит нагрев воздуха.

Подробнее о самых популярных в Беларуси моделях обогревателей мы недавно писали в отдельном материале .

Одеяла с электрическим обогревом

Электроодеяло позволяет быстро обогреть постель и сохранить тепло в течение долгого времени. Нагревательные элементы, как правило, расположены не ближе 10 см от края одеяла. На равномерность нагрева это практически не влияет, но позволяет защитить их от перегибов или повреждений.





В среднем на нагрев уходит около 10−20 минут, некоторые модели оснащаются функцией быстрого нагрева (порядка 1−3 минут). Полную мощность лучше использовать только для прогрева постели максимум в течение 20−30 минут. После температуру лучше снизить до более комфортных значений.

В более дорогих электроодеялах предусмотрена функция таймера и автоматическим отключением. Термодатчик срабатывает, если изделие нагрелось выше определенной температуры. После того, как одеяло остынет, обогрев включится в автоматическом режиме.

Стандартными показателями энергопотребления принято считать 100 Вт для двухместного, до 75 Вт для полутораспального и 45 Вт для односпального одеяла.