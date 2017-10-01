ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кривошеев о трагедии в Лас-Вегасе: это псих, а не террорист

02.10.2017 15:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

По последним данным, более пятидесяти человек погибли и около 200-т получили ранения в результате стрельбе в Лас-Вегасе. Как сообщалось ранее, неизвестный открыл огонь у одного из крупнейших казино города. Мужчина стрелял с балкона отеля по посетителям фестиваля кантри-музыки.

Кривошеев о трагедии в Лас-Вегасе: это псих, а не террорист
© REUTERS/ Las Vegas Sun/Steve Marcus
Стрелок из Лас-Вегаса: полиция назвала имя убийцы 50 человек

Стрелок, оказавшийся местным жителем, был ликвидирован в результате спецоперации. Полиция разыскивает женщину, проживавшую вместе со стрелком в номере гостиницы. Территория вокруг казино оцеплена. Также ради безопасности людей была временно приостановлена работа аэропорта Лас-Вегаса. Спустя некоторое время аэропорт продолжил работу.

Ветеран ФСБ, директор Аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел" РФ Сергей Кривошеев прокомментировал в эфире радио Sputnik трагический инцидент и его предпосылки.

"Это какой-то псих. Либо он проиграл много, либо заставляли его платить — может быть, какие-то долги у него были. Когда я работал в Штатах, такие случаи в прессе постоянно мелькали. То в электричку кто-то зайдет, кого-то расстреляет, то в казино. Эти вещи происходят там сплошь и рядом. Так что, думаю, высока вероятность, что это не теракт. Полиция, думаю, скоро разберется, вынесет свой вердикт. Но на терроризм это не похоже. Это больше похоже на разборки", — сказал Сергей Кривошеев.

Комментарий ветерана ФСБ, директора Аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел" РФ Сергея Кривошеева слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ветеран ФСБ Российской Федерации Сергей Кривошеев прокомментировал Sputnik трагедию в Лас-Вегасе: мужчина с балкона отеля расстрелял более 50-ти посетителей...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Каталония – не только испанская проблема
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика