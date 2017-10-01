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Кривошеев о трагедии в Лас-Вегасе: это псих, а не террорист
02.10.2017 15:58 — Разное | Sputnik Беларусь
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© REUTERS/ Las Vegas Sun/Steve Marcus
Ветеран ФСБ, директор Аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел" РФ Сергей Кривошеев прокомментировал в эфире
"Это какой-то псих. Либо он проиграл много, либо заставляли его платить — может быть, какие-то долги у него были. Когда я работал в Штатах, такие случаи в прессе постоянно мелькали. То в электричку кто-то зайдет, кого-то расстреляет, то в казино. Эти вещи происходят там сплошь и рядом. Так что, думаю, высока вероятность, что это не теракт. Полиция, думаю, скоро разберется, вынесет свой вердикт. Но на терроризм это не похоже. Это больше похоже на разборки", — сказал Сергей Кривошеев.
Комментарий ветерана ФСБ, директора Аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел" РФ Сергея Кривошеева слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Ветеран ФСБ Российской Федерации Сергей Кривошеев прокомментировал Sputnik трагедию в Лас-Вегасе: мужчина с балкона отеля расстрелял более 50-ти посетителей...
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