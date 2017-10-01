Кривошеев о трагедии в Лас-Вегасе: это псих, а не террорист

По последним данным, более пятидесяти человек погибли и около 200-т получили ранения в результате стрельбе в Лас-Вегасе . Как сообщалось ранее, неизвестный открыл огонь у одного из крупнейших казино города. Мужчина стрелял с балкона отеля по посетителям фестиваля кантри-музыки.



© REUTERS/ Las Vegas Sun/Steve Marcus Стрелок из Лас-Вегаса: полиция назвала имя убийцы 50 человек

Стрелок, оказавшийся местным жителем, был ликвидирован в результате спецоперации . Полиция разыскивает женщину, проживавшую вместе со стрелком в номере гостиницы. Территория вокруг казино оцеплена. Также ради безопасности людей была временно приостановлена работа аэропорта Лас-Вегаса. Спустя некоторое время аэропорт продолжил работу.

Ветеран ФСБ, директор Аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел" РФ Сергей Кривошеев прокомментировал в эфире радио Sputnik трагический инцидент и его предпосылки.

"Это какой-то псих. Либо он проиграл много, либо заставляли его платить — может быть, какие-то долги у него были. Когда я работал в Штатах, такие случаи в прессе постоянно мелькали. То в электричку кто-то зайдет, кого-то расстреляет, то в казино. Эти вещи происходят там сплошь и рядом. Так что, думаю, высока вероятность, что это не теракт. Полиция, думаю, скоро разберется, вынесет свой вердикт. Но на терроризм это не похоже. Это больше похоже на разборки", — сказал Сергей Кривошеев.

Комментарий ветерана ФСБ, директора Аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел" РФ Сергея Кривошеева слушайте на радио Sputnik Беларусь.