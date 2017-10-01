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Оператор МТС после обрыва кабеля восстановил связь 2G/3G

02.10.2017 16:08 — Разное | БелТА  
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2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильный оператор МТС восстановил связь 2G/3G. Такая информация размещена на сайте Министерства связи и информатизации, сообщает БЕЛТА.

Восстановлена в полном объеме работа сети МТС в Гродно и Гродненской области, Браславском районе Витебской области, Мядельском и Молодечненском районе Минской области по технологиям 2G/3G.

До 18.00 2 октября планируется восстановить работу сети МТС по технологии LTE.

Как сообщалось, внештатная ситуация произошла из-за обрыва волоконно-оптического кабеля.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильный оператор МТС восстановил связь 2G/3G. Такая информация размещена на сайте Министерства связи и информатизации, сообщает...

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