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Оператор МТС после обрыва кабеля восстановил связь 2G/3G
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильный оператор МТС восстановил связь 2G/3G. Такая информация размещена на сайте Министерства связи и информатизации, сообщает БЕЛТА.
Восстановлена в полном объеме работа сети МТС в Гродно и Гродненской области, Браславском районе Витебской области, Мядельском и Молодечненском районе Минской области по технологиям 2G/3G.
До 18.00 2 октября планируется восстановить работу сети МТС по технологии LTE.
Как сообщалось, внештатная ситуация произошла из-за обрыва волоконно-оптического кабеля.-0-
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2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильный оператор МТС восстановил связь 2G/3G. Такая информация размещена на сайте Министерства связи и информатизации, сообщает...
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