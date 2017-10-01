Игорь Криушенко провел мужской разгвор с игроками, допустил, что при их воспиатнии «были упущены какие-то ценности», и не намерен сдаваться и уходить в отставку. Об этом главный тренер сборной Беларуси по футболу рассказал на пресс-конференции, посвященной заключительным матчам команды против голландцев и французов в квалификации к ЧМ-2018.



Игорь Криушенко. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, что в сентябрьских матчах белорусские футболисты потерпели поражение от Люксембурга (0:1) и Швеции (0:4) и теперь с 5 очками в активе занимают последнее место в группе А.

— Ситуацию нужно исправлять, — отметил Игорь Криушенко, — причем исправлять всем вместе. Прошу болельщиков верить в команду и поддержать ее. Наплевательского отношения со стороны ребят нет. Поверьте, они хотят вас радовать и добиваться побед.

Всего под руководством Криушенко национальная команда провела четыре официальные встречи, одержав одну победу и проиграв в оставшихся поединках. Разница забитых и пропущенных мячей в этих играх — 2−10. Несмотря на неудачи, Игорь Николаевич не думает об отставке.

— Я по жизни оптимист, — сказал он. — В любой ситуации буду сражаться, руки опускать не стану. Такой мой характер. Решать вопрос о продлении сотрудничества не мне, а руководству федерации. Все, что зависит от меня, в тот срок, который мне отведен, стараюсь делать профессионально, взвешенно и объективно подходить ко всему.

Подготовительный сбор продлится со 2 по 10 октября и будет включать два матча. 7 октября сборная Беларуси проведет домашний поединок с командой Нидерландов. Он пройдет на «Борисов-Арене» и начнется в 21.45. Затем 10 октября подопечные Игоря Криушенко сыграют с французами на выезде.

— Сколько удастся набрать очков? Сложно сказать. Будем стараться сделать это.

Журналисты интересовались, готов ли тренер ради достижения результата сменить игровую модель.

— Дело не в схеме, поверьте, — ответил Криушенко. — Работая в клубе, мог в течение одного поединка менять тактические схемы. В сборной же отведен небольшой отрезок на подготовку к матчу. Сложно все охватить. Можно нарисовать схему на планшете, но нужно все это попробовать на поле. Скажем так, вопрос обдумывается. Возможно, в игре с голландцами будет что-то новое.

Игоря Криушенко попросили дать характеристику сборной Нидерландов, которая с 13 очками расположилась на третьей строке группы А и еще не потеряла шансов отобраться на ЧМ-2018.

— Опытная команда, в ней играют и молодые ребята. У нее крепкие оборона и фланги, через которые голландцы стараются вскрывать защиту соперника. Действуют по схемам 4−3−3 или 4−2−3−1. Во всех линиях есть качественные исполнители, которые выступают в серьезных европейских клубах.

В распоряжении Криушенко находятся следующие футболисты: вратари Сергей Черник («Нанси»), Александр Гутор («Черноморец»), Сергей Игнатович (минское «Динамо»); защитники Максим Володько (БАТЭ), Сергей Политевич («Генчлербирлиги»), Алексей Янушкевич, Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (все — солигорский «Шахтер»), Алексей Гаврилович (брестское «Динамо»), Александр Сачивко (минское «Динамо»); полузащитники Станислав Драгун, Алексей Риос, Игорь Стасевич (все — БАТЭ), Сергей Баланович («Амкар»), Иван Маевский («Астана»), Никита Корзун (киевское «Динамо»), Артем Быков (минское «Динамо»), Александр Карницкий («Тосно»), Олег Евдокимов («Минск»); нападающие Николай Сигневич, Михаил Гордейчук (оба — БАТЭ), Максим Скавыш («Торпедо-БелАЗ») Антон Сарока (минское «Динамо»).

Не смогут помочь национальной команде Денис Поляков, Павел Савицкий и Александр Мартынович. Они залечивают травмы.

— Поляков в поединке с «Арсеналом» повредил заднюю поверхность бедра. Савицкий залечивает паховую область, которая беспокоила его еще во время предыдущего сбора. Видимо, в недавнем матче его «Немана» с «Крумкачамi» случился рецидив. У Мартыновича есть момент, который давно его беспокоит. Человек играет на уколах. В «Краснодаре» принято решение отправить его в эту международную паузу в Германию. Если нужна будет операция, то ее сразу же проведут.

Микроповреждение есть у Балановича. Ему по прибытии в расположение нацкоманды сделали МРТ, после чего допустили к занятиям в общей группе.

На предстоящие игры Криушенко вызвал одного из лидеров БАТЭ Игоря Стасевича, а другого — Виталия Родионова — снова проигнорировал.

— БАТЭ набрал хорошую форму, — признал тренер, — но в то же время ребята провели много матчей. В каждом необходимо выкладывать на 100−120 процентов. Так что присутствует фон усталости. Кроме того, имеется давление… Все это не добавляет сил. Да, кандидаты, которых мы пригласили на позицию Родионова, не так опытны, как Виталий, но, надеюсь, принесут не меньше пользы.

Спросили у Игоря Николаевича и еще про одного форварда — Дениса Лаптева. Во время предыдущего сбора команды он отметился нарушением спортивного режима и был отчислен из команды.

— Дорога в сборную никому не закрыта, — заметил Криушенко. — Мне важно, чтобы человек понял и осознал [ошибку]. При всей своей строгости отношусь к футболистам, как к детям. Нужно, чтобы они поняли, что можно делать, а что нельзя. «Нашкодзіў» — будешь наказан.

По неигровым причинам нет в команде Михаила Сивакова и Егора Филипенко. Их отсутствие тренер прокомментировал коротко:

— Я не злопамятный. Однако решил сделать выбор в пользу других футболистов. В ситуации, когда нужно просматривать кандидатов в сборную, постараюсь предоставить всем шанс.

В профилактических целях Игорь Никоалевич начал новый сбор с обсуждения с футболистами вопроса дисциплины в нацкоманде.

— Понятно, что разговор был не очень приятным. Закручивать гайки настолько, что шаг вправо или влево — расстрел, никто не будет. Тем не менее я привык строить отношения с людьми так, как они относятся ко мне, и прошу того же от них… Не думаю, что не являюсь для них авторитетным человек. Вопрос в другом. Они молодые ребята. Возможно, были упущены какие-то ценности при их в воспитании. А если и говорить про неуважение, то ко мне, а к себе. Вы (футболисты. — Прим.ред.) — публичные люди и должны давать оценку своим действиям. Если их отношение к делу поменяется, то это будет для меня уже хорошо.