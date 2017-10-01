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"Первый подобный опыт". Предприятие из Бреста ремонтирует дорогу в Житомирской области Украины
Специалисты брестского дорожно-строительного треста № 4 работают на объекте в Житомирской области Украины. Об этом TUT.BY сообщил генеральный директор предприятия Игорь Шугаев.
Брестское предприятие выиграло тендер по текущему ремонту участка дороги территориального значения.
На участке 7300 метров Южной объездной дороги Глибочица — Калиновка — Станишовка брестские специалисты укладывают слой щебеночно-мастичного асфальтобетона,
Напомним, ранее брестский дорожно-строительный трест № 4 участвовал в тендере волынской службы автодорог, на котором отбирался подрядчик по ремонту трассы Н22 Устилуг — Ровно.
Как
Однако на первых торгах, которые состоялись в мае, Служба автомобильных дорог в Волынской области отклонила тендерное предложение ДСТ № 4, а победителем была признана компания «Луцкавтодор-сервис».
Формальные причины, по которым было отклонено предложение белорусов, заставило тех подать в АМКУ жалобу. По итогам изучения вопроса АМКУ признал, что волынская служба автодорог дискредитировала одного из участников — белорусский дорожно-строительный трест, потребовав от них документы, которые не были предусмотрены условиями торгов. В подтверждение наличия техники для ремонта дорог, белорусы должны были предоставить договоры субподряда, что не было предусмотрено тендерной документацией. Что интересно, от победителя тендера — компании «Луцкавтодор-сервис» таких договоров не потребовали, и признали их победу без всякого подтверждения наличия техники.
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На участке Южной объездной дороги Глибочица-Калиновка-Станишовка протяженностью 7300 метров брестские специалисты укладывают слой щебеночно-мастичного...
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