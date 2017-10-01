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"Первый подобный опыт". Предприятие из Бреста ремонтирует дорогу в Житомирской области Украины

02.10.2017 16:16 — Разное | Tut.by  
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Специалисты брестского дорожно-строительного треста № 4 работают на объекте в Житомирской области Украины. Об этом TUT.BY сообщил генеральный директор предприятия Игорь Шугаев.


Фото: Укравтодор

Брестское предприятие выиграло тендер по текущему ремонту участка дороги территориального значения.

На участке 7300 метров Южной объездной дороги Глибочица — Калиновка — Станишовка брестские специалисты укладывают слой щебеночно-мастичного асфальтобетона, сообщает пресс-служба Укравтодора. В ведомстве также отметили, что это первый подобный опыт для Украины.

Напомним, ранее брестский дорожно-строительный трест № 4 участвовал в тендере волынской службы автодорог, на котором отбирался подрядчик по ремонту трассы Н22 Устилуг — Ровно.

Как писал «Ежедневник», возможное участие белорусов в ремонте украинских дорог было обговорено в апреле этого года на самом высоком уровне. По итогам встречи президентов Украины и Беларуси Петр Порошенко призвал белорусские предприятия участвовать в тендерах по строительству дорог в Украине.

Однако на первых торгах, которые состоялись в мае, Служба автомобильных дорог в Волынской области отклонила тендерное предложение ДСТ № 4, а победителем была признана компания «Луцкавтодор-сервис».

Формальные причины, по которым было отклонено предложение белорусов, заставило тех подать в АМКУ жалобу. По итогам изучения вопроса АМКУ признал, что волынская служба автодорог дискредитировала одного из участников — белорусский дорожно-строительный трест, потребовав от них документы, которые не были предусмотрены условиями торгов. В подтверждение наличия техники для ремонта дорог, белорусы должны были предоставить договоры субподряда, что не было предусмотрено тендерной документацией. Что интересно, от победителя тендера — компании «Луцкавтодор-сервис» таких договоров не потребовали, и признали их победу без всякого подтверждения наличия техники.

 
 
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На участке Южной объездной дороги Глибочица-Калиновка-Станишовка протяженностью 7300 метров брестские специалисты укладывают слой щебеночно-мастичного...

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