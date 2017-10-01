Под Каменцем лоб в лоб столкнулись два мотоцикла: троих пострадавших нашли только через 7 часов

Три человека пострадали в ДТП, которое произошло 1 октября, около 23.20, в Каменецком районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





По предварительной информации, на гравийной дороге, ведущей от деревни Дворец к деревне Верховичи, лоб в лоб столкнулись мотоциклы ММВЗ и «ИЖ Планета-2». По словам водителей, они оба двигались без включенного света фар.





В результате ДТП оба водителя и 32-летняя пассажирка мотоцикла ММВЗ получили травмы различной степени тяжести. Их обнаружили только 2 октября, около 06.30, проезжавшие мимо автомобилисты. Медики доставили пострадавших в больницу.





Инспекторы выяснили, что за рулем мотоцикла ММВЗ находился 34-летний водитель, лишенный права управления ТС. В момент ДТП он был пьян — 1,8 промилле алкоголя. Мужчина неоднократно привлекался к ответственности за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения, в том числе судим по ст. 3171 УК Республики Беларусь. 19-летний водитель «Иж Планета-2» оказался бесправником.