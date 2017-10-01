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Кредитная история станет более полной

02.10.2017 16:04 — Разное | Ежедневник  
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Кредитная история станет более полной

Белорусские депутаты приняли во втором чтении поправки в закон "О кредитных историях", который предусматривает расширение информации о клиентах банка и микрофинансовых организаций.

Законопроект предусматривает корректировку ряда норм закона "О кредитных историях" в части расширения перечня субъектов, на которых распространяется его действие, таких как ОАО "Банк развития Республики Беларусь", микрофинансовые, лизинговые организации. Уточнены значения терминов "кредитная сделка", "субъект кредитной истории" и "источник формирования кредитной истории", конкретизированы функции Нацбанка в части использования сведений, которые входят в состав кредитной истории, пишет БЕЛТА.

Кроме того, детализированы сведения, которые подлежат отражению в договорах гарантии и поручительства, заключаемых микрофинансовыми организациями. Для дальнейшего повышения качества управления банками своими рисками и, как следствие, укрепления устойчивости банковской системы законопроектом предусмотрено отражение в кредитных историях групп риска, по которым банк классифицировал актив и (или) условное обязательство либо их часть.

 
 
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Белорусские депутаты приняли во втором чтении поправки в закон "О кредитных историях", который предусматривает расширение информации о клиентах банка и...

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