Кредитная история станет более полной





Белорусские депутаты приняли во втором чтении поправки в закон "О кредитных историях", который предусматривает расширение информации о клиентах банка и микрофинансовых организаций.

Законопроект предусматривает корректировку ряда норм закона "О кредитных историях" в части расширения перечня субъектов, на которых распространяется его действие, таких как ОАО "Банк развития Республики Беларусь", микрофинансовые, лизинговые организации. Уточнены значения терминов "кредитная сделка", "субъект кредитной истории" и "источник формирования кредитной истории", конкретизированы функции Нацбанка в части использования сведений, которые входят в состав кредитной истории, пишет БЕЛТА .

Кроме того, детализированы сведения, которые подлежат отражению в договорах гарантии и поручительства, заключаемых микрофинансовыми организациями. Для дальнейшего повышения качества управления банками своими рисками и, как следствие, укрепления устойчивости банковской системы законопроектом предусмотрено отражение в кредитных историях групп риска, по которым банк классифицировал актив и (или) условное обязательство либо их часть.