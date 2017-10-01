8 лайфхаков, которые помогут пережить холод в квартире до включения отопления

Жители большинства многоэтажек переживают сейчас неприятные дни — температура в квартире не сильно отличается от уличной, а отопление еще не скоро включат. Предлагаем несколько способов, которые полноценную отопительную систему не заменят, но помогут дотянуть до сезона теплых батарей в большем комфорте.

1. Самый простой способ — использовать нагревательные электроприборы. Если раньше в ходу были масляные радиаторы, то теперь эффективнее будет использовать электроконвекторы. Схема работы конвектора заключается в естественной циркуляции воздуха через конвектор — холодный воздух входит, обогревается с помощью нагревательного элемента и устремляется в помещение, смешиваясь с более холодным потоком. Современные электроконвекторы включают в конструкцию направляющие жалюзи, установленные под рассчитанным углом так, чтобы теплый воздух не уходил вертикально вверх, а распространялся по всему объему помещения.



Фото: мotorcraft.ua

Конвекторы быстро нагревают воздух. Продаются разные по мощности модели — можно подобрать под размеры комнат. Современные модели оснащены программатором: на нем можно выставить температуру, которую нужно поддерживать, запрограммировать, к какому конкретно времени ему нужно догреть воздух в комнате (например, к вашему возвращению с работы в 19.00 температура в спальне должна быть +200С). Старайтесь закрывать двери в помещения, где работают электроприборы.

2. Пережить холод можно и под инфракрасным обогревателем.





Он нагревает вещи и предметы в зоне своего действия — пол, стул, кресло и т.д. А от теплых предметов нагревается и воздух. Этот способ хорош тем, что в зоне действия лучей этого домашнего солнца согреваешься сразу — ждать, пока нагреется воздух, не нужно. А вот «в тени», вне зоны действия обогревателя, окружающие предметы остаются холодными.





3. Кондиционер умеет не только охлаждать, но и нагревать. Те, кто спасался с его помощью от жары, теперь еще и согреется: девайс за считанные минуты нагревает воздух в помещении.

4. Поднять температуру в комнате можно с помощью керамических горшков и обыкновенных свечей.



Фото: www.pinterest.com

Калифорнийский изобретатель Дойл Досс придумал Kandle Heeter, то есть свечной обогреватель. Он состоит из трех горшков разного диаметра, вложенных один в другой и соединенных длинным металлическим болтом. Весь горячий «выхлоп» свечи не улетучивается с вентиляцией, а накапливается в колпаке, а потом это тепло медленно передается воздуху всей поверхностью керамического радиатора.

Ясно, что такой подсвечник не может составить конкуренции в мощности бытовым конвекторам, зато не разорит вас на счетах за электричество. Важное условие: такой обогреватель нельзя оставлять без присмотра. Все-таки открытое пламя.





5. Сама мысль ложиться в холодную кровать вызывает у многих озноб. Чтобы прогреть кровать перед сном, можно использовать грелки и пластиковые бутылки с горячей водой. Есть и более современные средства — электроодеяла и электропростыни. Они оснащены специальным нагревательными элементами и имеют несколько температурных режимов. Включите простыню за 15−20 минут до отхода ко сну и занимайтесь своими делами. Вернетесь, а постельное белье уже теплое. Время отключения можно выбрать — обычно простыню нужно выключить через 3−5−7 часов).

Мощность простыни — 40−100 Ватт, но многое зависит от модели и размеров девайса.





Для тех, кто не боится воздействия электромагнитных полей, можем посоветовать еще и тапочки с подогревом, к которым подсоединяется USB-провод.



Фото: postremont.ru

6. Используйте по максимуму тепло, которое появляется в процессе приготовления пищи — духовой шкаф способен сделать кухню самым уютным помещением в межсезонье. Чем чаще у вас будет включена духовка, тем теплее будет у вас в квартире. После того, как вы приготовили в ней пищу — оставьте ее приоткрытой. (Но если у вас есть маленькие дети от затеи с духовкой лучше отказаться — ребенок может обжечься. И не стоит греться, включив газовые конфорки, это опасно).

7. Немало тепла и в используемой горячей воде из крана: приняли ванну — воду не сливайте, дверь в комнату не закрывайте. В межсезонье любой источник тепла нужно использовать.

8. Жители верхних этажей часто жалуются, что вентиляция буквально высасывает тепло из квартиры. Закрывать вентканал нельзя, можно лишь частично его заклеить. До тех пор, пока не включат отопление.



Фото: www. otd-spb.ru

Стоит помнить, что тепло уходит через окна-двери. Пластиковые окна со временем теряют герметичность. Исправить ситуацию не трудно, поменяв уплотнители или отрегулировав фурнитуру. Старые деревянные рамы нужно утеплить. В солнечные дни распахивайте шторы — солнце через стеклопакет отлично справится с нагревом комнат.