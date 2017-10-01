|
Американец купил танк за 600 тысяч долларов, вызвав недовольство соседей
Соседи жалуются на американца Тони Бузби, хранящего полностью функциональный танк на проезжей части около своего дома в Ривер-Оукс, штат Техас,
«Этот танк M4 Sherman участвовал в высадке в Нормандии, он освобождал Францию и вошел в Париж», — рассказал Тони.
Покупка обошлась американцу в 600 тысяч долларов. Патриотизм Тони соседи не оценили и конфликт дошел до телевидения. В ассоциации местных домовладельцев считают, что танк «препятствует движению», вызывает «проблему безопасности» и создает «серьезные проблемы для соседей».
Под давлением общественности Тони заявил, что может отвезет M4 Sherman на свое ранчо в восточном Техасе, но также сказал, что может его и оставить, потому что закон ему это не запрещает.
Кстати, в США много танков
Для этого нужно купить федеральную лицензию на владение взрывчатыми веществами. Чтобы ее получить, гражданину нужно подтвердить, что он не находится в розыске и не имеет проблем с психическим здоровьем. Также владельцу необходимы права соответствующей категории для вождения тяжелых транспортных средств.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В США много танков находится в частных руках.
|
Архив (Разное)
Комментарии