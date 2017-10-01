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Американец купил танк за 600 тысяч долларов, вызвав недовольство соседей

02.10.2017 16:44 — Разное | Tut.by  
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Соседи жалуются на американца Тони Бузби, хранящего полностью функциональный танк на проезжей части около своего дома в Ривер-Оукс, штат Техас, сообщает канал FoxNews. Боевую машину Тони Базби (Tony Buzbee) приобрел во Франции «из патриотических чувств».


Изображение: youtube.com

«Этот танк M4 Sherman участвовал в высадке в Нормандии, он освобождал Францию и вошел в Париж», — рассказал Тони.

Покупка обошлась американцу в 600 тысяч долларов. Патриотизм Тони соседи не оценили и конфликт дошел до телевидения. В ассоциации местных домовладельцев считают, что танк «препятствует движению», вызывает «проблему безопасности» и создает «серьезные проблемы для соседей».

Под давлением общественности Тони заявил, что может отвезет M4 Sherman на свое ранчо в восточном Техасе, но также сказал, что может его и оставить, потому что закон ему это не запрещает.

Кстати, в США много танков находится в частных руках. Причем любой владелец танка может поддерживать его в боеготовном состоянии, если, конечно, он сможет достать снаряды для орудия.

Для этого нужно купить федеральную лицензию на владение взрывчатыми веществами. Чтобы ее получить, гражданину нужно подтвердить, что он не находится в розыске и не имеет проблем с психическим здоровьем. Также владельцу необходимы права соответствующей категории для вождения тяжелых транспортных средств.

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