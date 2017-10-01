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Лукашенко: мы строим новую платформу сотрудничества

02.10.2017 17:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В понедельник 2 октября президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов из 11 стран, представляющих различные регионы мира. Европейский представили дипломаты из Швеции и Испании, африканский — Джибути и Мали, азиатский — Афганистан и Лаос, южноамериканский — Перу, Уругвай и Чили, СНГ — Молдова и Узбекистан.

Лукашенко: мы строим новую платформу сотрудничества
© Sputnik/ Владимир Трефилов
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"Беларусь — миролюбивое, стабильное и безопасное государство. Отсутствие межконфессиональных и межэтнических конфликтов — наше главное конкурентное преимущество на мировой экономической и политической арене", — заявил на церемонии Лукашенко.  

В диалоге со своими партнерами Беларусь всегда придерживается принципа открытости, честности, равноправия и справедливости. Сейчас, когда ситуация в мире далека от спокойной, эти подходы особенно ценны, подчеркнул белорусский лидер.

По словам президента, именно последовательная прагматичная политика помогла Беларуси нормализовать и укрепить отношения с западными странами.

"Мы смогли преодолеть разногласия, и сейчас строим новую платформу сотрудничества на основе взаимоуважения и баланса интересов. Наша страна выступила с инициативой о запуске под эгидой ОБСЕ широкой дискуссии о новом Хельсинском процессе, призванном развязать узлы противоречий между государствами на пространстве Евроатлантики и Евразии", — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер выразил уверенность, что и прибывшие в страну представители иностранных дипмиссий смогут внести свой вклад  в создание группы государств-единомышленников по продвижению реализации актуальной инициативы "Хельсинки-2".

Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Беларусь заинтересована в том, чтобы проект "Хельсинки-2" состоялся, заявил президент Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов 11-ти иностранных...

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