Лукашенко: мы строим новую платформу сотрудничества

В понедельник 2 октября президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов из 11 стран, представляющих различные регионы мира. Европейский представили дипломаты из Швеции и Испании, африканский — Джибути и Мали, азиатский — Афганистан и Лаос, южноамериканский — Перу, Уругвай и Чили, СНГ — Молдова и Узбекистан.

"Беларусь — миролюбивое, стабильное и безопасное государство. Отсутствие межконфессиональных и межэтнических конфликтов — наше главное конкурентное преимущество на мировой экономической и политической арене", — заявил на церемонии Лукашенко.

В диалоге со своими партнерами Беларусь всегда придерживается принципа открытости, честности, равноправия и справедливости. Сейчас, когда ситуация в мире далека от спокойной, эти подходы особенно ценны, подчеркнул белорусский лидер.

По словам президента, именно последовательная прагматичная политика помогла Беларуси нормализовать и укрепить отношения с западными странами.

"Мы смогли преодолеть разногласия, и сейчас строим новую платформу сотрудничества на основе взаимоуважения и баланса интересов . Наша страна выступила с инициативой о запуске под эгидой ОБСЕ широкой дискуссии о новом Хельсинском процессе, призванном развязать узлы противоречий между государствами на пространстве Евроатлантики и Евразии", — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер выразил уверенность, что и прибывшие в страну представители иностранных дипмиссий смогут внести свой вклад в создание группы государств-единомышленников по продвижению реализации актуальной инициативы "Хельсинки-2".

Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.