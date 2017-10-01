Особенности выбора двуспальной кровати



Кровать двуспальная — важный атрибут мебели семейной пары. В продаже представлены разные модели, среди которых можно подобрать наиболее подходящий вариант.





Критерии выбора двуспальной кровати

При выборе кровати на двоих человек следует учитывать несколько важных деталей:

Конструкция. Большой загородный дом позволяет не экономить площадь, а выбирать изделие любых габаритов. При выборе мебели в небольшую комнату, следует учесть, что массивная конструкция сделает помещение тесным. Оптимальное решение — модель с выдвижными ящиками, тумбами, встроенными нишами. Дизайнерское решение. Вариант мебели должен подходить под стилевое оформление комнаты. Есть модели под разные интерьеры (модерн, хай-тек, ретро, классика). Материал. Оптимальный вариант — металлические конструкции, они прочные, но их минус — холод. Также покупают деревянные варианты (экологичность, комфорт). Есть модели из МДФ, ДВП.

При выборе конструкции следует отталкиваться от собственных предпочтений.

Выбор оптимального размера





Выбор размера зависит от параметров спальни и роста человека. Есть стандартные размеры (длина — 190, 200 и 210 см, ширина — 160, 180 и 200 см). При необходимости можно заказать модель под индивидуальные параметры.

Подходящая высота конструкции





Двуспальные кровати изготовляют разной высоты. Есть низкие варианты (например, подиумы), их высота составляет до 0,45 м. Стандартная высота — 0,50-0,70 м. Самые высокие конструкции заказываются индивидуально, их формат — более 0,75 м.

Какой вес способна выдержать кровать?





Можно выбрать кровать под любую весовую категорию. Обычно они выпускаются в пределе 90-120 кг, 125-145 кг и от 145 кг и больше.

Какой матрас выбрать?





Сначала нужно определиться с параметрами матраса, поэтому перед покупкой изделия необходимо измерить ширину, длину кровати. Ведь размеры матраса должны соответствовать площади койки. Есть второй вариант определения параметров. Для этого требуется прибавить к росту человека 20 см.

Модель выпускается пружинной или беспружинной, при этом они могут состоять из одного или нескольких наполнителей. Чаще всего используют материалы: латекс, пенополиуретан, хлопок.

Большое значение имеет жесткость матраса. Мягкие модели подойдут людям с проблемами позвоночника, средний уровень жесткости — уместен для тех, кто ведет активную жизнь. Это люди с небольшим или средним весом. Семейные пары с большой массой тела покупают матрасы с повышенной жестокостью.

Двуспальная кровать-трансформер — свежее дизайнерское решение





Двуспальная кровать-трансформер — оптимальный вариант, подходящий маленьким спальням. Преимущества модели — экономит жилое пространство, поскольку легко складывается в шкаф. Конструкция очень удобна, не нужно все время застилать, расстилать койку. Достаточно просто закрепить белье специальными ремнями и спрятать кровать в специальную нишу.

Также такой вариант ложа станет изюминкой комнаты, сможет органично дополнить интерьер. С койкой-трансформером очень удобно убирать, под конструкцией не смогут скопляться мусор, пыль.

Устраняем скрип кроватей





Скрип возникает из-за трения деталей друг о друга. Иногда могут ломаться ножки или корпус. Если вы обнаружили отверстие в конструкции, то следует залить его каучуковым клеем.

Также можно разобрать изделие на детали, обезжирить стыки спиртом, нанести на места клеящее вещество, собрать конструкцию, оставить для просыхания.

Качественная кровать двуспальная — залог хорошего отдыха и крепкого сна, а купить ее, а также найти мебель в Минске поможет TAM.BY: адреса и расположение на карте мебельных магазинов, отзывы покупателей и специальные предложения компаний на страницах каталога.