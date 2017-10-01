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Опубликованы кадры с места самого массового расстрела в США
02.10.2017 17:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Бойня
© REUTERS/ Las Vegas Sun/Steve Marcus
В результате не менее 50 человек погибли, 406 были госпитализированы. Среди погибших — один полицейский, который находился на концерте в качестве зрителя. Еще два правоохранителя получили ранения. Городская полиция предполагает, что количество жертв еще может увеличиться.
В ходе обыска в номере, где находился стрелок, было найдено восемь единиц огнестрельного оружия.
Президент США Дональд Трамп уже выразил соболезнования семьям погибших.
По последней информации, ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе взяла на себя запрещенная во многих странах мира террористическая группировка Исламское Государства, объявившая Пэддока своим солдатом.
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Более 50 человек погибли, не менее 400 госпитализированы в результате стрельбы на музыкальном фестивале в США. Смотрите кадры инцидента, ставшего самым кровавым в...
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