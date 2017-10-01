Опубликованы кадры с места самого массового расстрела в США

Бойня произошла накануне в Лас-Вегасе , между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По посетителям фестиваля, которых было несколько десятков тысяч, открыл огонь из огнестрельного оружия 64-летний Стивен Пэддок. По предварительной версии, стрелок покончил с собой перед тем, как полицейские ворвались в его номер.



© REUTERS/ Las Vegas Sun/Steve Marcus Стрелок из Лас-Вегаса: полиция назвала имя убийцы 50 человек

В результате не менее 50 человек погибли, 406 были госпитализированы. Среди погибших — один полицейский, который находился на концерте в качестве зрителя. Еще два правоохранителя получили ранения. Городская полиция предполагает, что количество жертв еще может увеличиться.

В ходе обыска в номере, где находился стрелок, было найдено восемь единиц огнестрельного оружия.

Президент США Дональд Трамп уже выразил соболезнования семьям погибших.

По последней информации, ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе взяла на себя запрещенная во многих странах мира террористическая группировка Исламское Государства, объявившая Пэддока своим солдатом.