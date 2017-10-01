Участники процессии — это жемчужные короли и королевы города. Традиционно участники фестиваля собираются в намеченном месте и долгой процессией следуют по улицам.

Традиция фестиваля началась в ХIХ веке, ее основоположником был Генри Крофт, сирота, который работал уборщиком улиц в Лондоне. Он родился в Сент–Панкрас, в казенном учреждении для нищих. Ему было всего десять лет, когда умер отец, а когда ему исполнилось тринадцать, он уже работал на улицах. Больше других мальчик сдружился с уличными торговцами. Они носили черные костюмы, расшитые яркими бусинами и пуговицами из перламутра.

Сирота Генри вскоре понял, что для того, чтобы привлечь к себе внимание, нужно ярко одеваться, и сшил себе настолько яркий костюм, что затмил всех торговцев. С тех пор мальчика стали звать на все благотворительные мероприятия. Уличные торговцы стали для него не просто семьей мальчика в ярком костюме они в шутку выбрали "королем".

Затем жемчужные короли и королевы появились во многих районах Лондона, а сам Генри начал зарабатывать пошивом таких костюмов. Каждому хотелось как можно больше ярких пуговиц на костюме.

С тех пор разодетые лондонцы появляются на благотворительных мероприятиях и других знаковых событиях. Они даже присутствовали на открытии Олимпиады.