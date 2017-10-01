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Жемчужные короли и королевы

02.10.2017 17:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Участники процессии — это жемчужные короли и королевы города. Традиционно участники фестиваля собираются в намеченном месте и долгой процессией следуют по улицам.

Традиция фестиваля началась в ХIХ веке, ее основоположником был Генри Крофт, сирота, который работал уборщиком улиц в Лондоне. Он родился в Сент–Панкрас, в казенном учреждении для нищих. Ему было всего десять лет, когда умер отец, а когда ему исполнилось тринадцать, он уже работал на улицах. Больше других мальчик сдружился с уличными торговцами. Они носили черные костюмы, расшитые яркими бусинами и пуговицами из перламутра.

Сирота Генри вскоре понял, что для того, чтобы привлечь к себе внимание, нужно ярко одеваться, и сшил себе настолько яркий костюм, что затмил всех торговцев. С тех пор мальчика стали звать на все благотворительные мероприятия. Уличные торговцы стали для него не просто семьей мальчика в ярком костюме они в шутку выбрали "королем".

Затем жемчужные короли и королевы появились во многих районах Лондона, а сам Генри начал зарабатывать пошивом таких костюмов. Каждому хотелось как можно больше ярких пуговиц на костюме.

С тех пор разодетые лондонцы появляются на благотворительных мероприятиях и других знаковых событиях. Они даже присутствовали на открытии Олимпиады.

 
 
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Именно так выглядят дожинки по-британски - в праздник урожая англичане надевают свои лучшие черные костюмы, украшенные сотнями перламутровых пуговиц, и выходят на...

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