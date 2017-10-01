ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фонд поддержки предпринимателей снизил ставку по займам до 7 процентов

02.10.2017 17:33 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Фонд поддержки предпринимателей снизил ставку по займам до 7 процентов

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей объявил о снижении с 1 октября 2017 года процентной ставки по займам и договорам финансовой аренды (лизинга) для предпринимателей до 7% годовых.

Под такие условия фонд готов предоставить деньги малому бизнесу при реализации инвестиционных проектов, которые одновременно предусматривают создание, развитие или расширение производства экспортоориентированной или импортозамещающей продукции (товаров, работ, услуг) и создание новых рабочих мест, сообщила пресс-служба министерства экономики.

Для остальных проектов, претендующих на финансирование, процентная ставка за пользование финансовыми ресурсами фонда установлена в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей  осуществляет свою деятельность на протяжении 25 лет,  оказывая государственную финансовую поддержку субъектам  малого предпринимательства, за счет средств, предусмотренных в различных госпрограммах.

Финансовая поддержка субъектам предпринимательства предоставляется в форме займа на срок до 5 лет и финансовой аренды (лизинга) сроком от 1 года до 5 лет. Услугами фонда могут воспользоваться субъекты малого предпринимательства: индивидуальные предприниматели, микроорганизации (до 15 человек) и малые организации (от 16 до 100 человек). Размер займа (лизинга) составляет сумму до 184 тыс. рублей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей объявил о снижении с 1 октября 2017 года процентной ставки по займам и договорам финансовой аренды (лизинга)...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: мы строим новую платформу сотрудничества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика