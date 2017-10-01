Фонд поддержки предпринимателей снизил ставку по займам до 7 процентов





Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей объявил о снижении с 1 октября 2017 года процентной ставки по займам и договорам финансовой аренды (лизинга) для предпринимателей до 7% годовых.

Под такие условия фонд готов предоставить деньги малому бизнесу при реализации инвестиционных проектов, которые одновременно предусматривают создание, развитие или расширение производства экспортоориентированной или импортозамещающей продукции (товаров, работ, услуг) и создание новых рабочих мест, сообщила пресс-служба министерства экономики.

Для остальных проектов, претендующих на финансирование, процентная ставка за пользование финансовыми ресурсами фонда установлена в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей осуществляет свою деятельность на протяжении 25 лет, оказывая государственную финансовую поддержку субъектам малого предпринимательства, за счет средств, предусмотренных в различных госпрограммах.

Финансовая поддержка субъектам предпринимательства предоставляется в форме займа на срок до 5 лет и финансовой аренды (лизинга) сроком от 1 года до 5 лет. Услугами фонда могут воспользоваться субъекты малого предпринимательства: индивидуальные предприниматели, микроорганизации (до 15 человек) и малые организации (от 16 до 100 человек). Размер займа (лизинга) составляет сумму до 184 тыс. рублей.