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В каком регионе Беларуси больше всего занятых в госуправлении и как отличаются их заработки
В Беларуси в прошлом году
По данным
В прошлом году выросло число госуправленцев в Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях и Минске, а сократилось — в Гомельской области.
Больше всего занятые в госуправлении получают в Минске — 1 060,4 рубля, а меньше всего — в Минской области (801,2 рубля). При этом ни в одном из регионов средняя зарплата работников, которые трудятся в госуправлении, не была ниже 800 рублей.
Напомним, в мае этого года Александр Лукашенко
Наталья Кочанова тогда сообщила, что Администрация президента, которой она руководит, уже работает в новом формате и новым составом. Эти мероприятия проведены в установленные сроки. Напомним, ранее сообщалось о том, что в Администрации президента намерены сократить 30% госслужащих.
По словам Натальи Кочановой, правительство приняло «все нормативные правовые акты, необходимые для продолжения данной работы в других государственных структурах». «Приняты постановления, утвержден график, в соответствии с которым будет проводиться оптимизация. И до 1 декабря мы вам полностью доложим о ходе выполнения оптимизации в 2017 году», — сказала глава Администрации президента.
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FINANCE.TUT.BY изучил, как число занятых в госуправлении отличается по регионам и где они получают больше всего зарабатывают.
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