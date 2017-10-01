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В каком регионе Беларуси больше всего занятых в госуправлении и как отличаются их заработки

02.10.2017 18:06 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси в прошлом году насчитывалось 188,8 тысячи госуправленцев, которые зарабатывали в среднем около 880 рублей. FINANCE.TUT.BY изучил, как число занятых в госуправлении отличается по регионам и где они получают больше всего зарабатывают.


Фото: rbc.ru

По данным Белстата, каждый пятый белорус, занятый в госуправлении, трудится в Минске — 21,7% (годом ранее — 20,7%).

В прошлом году выросло число госуправленцев в Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях и Минске, а сократилось — в Гомельской области.

Сколько в Беларуси госуправлецев и сколько они зарабатывают
Регион число работников средняя зарплата
Брестская 26,5

840,7
Витебская 24,6

839,7
Гомельская 22,9

840,7
Гродненская 24,2

827,8
Минск 41

1 060,4
Минская 27,4

801,2
Могилевская 22,2

834,5
по стране 188,8

881,3

Больше всего занятые в госуправлении получают в Минске — 1 060,4 рубля, а меньше всего — в Минской области (801,2 рубля). При этом ни в одном из регионов средняя зарплата работников, которые трудятся в госуправлении, не была ниже 800 рублей.

Напомним, в мае этого года Александр Лукашенко заявил, что нужно оптимизировать госаппарат, а до этого «ни на йоту быть не должно никакого повышения зарплаты».

Наталья Кочанова тогда сообщила, что Администрация президента, которой она руководит, уже работает в новом формате и новым составом. Эти мероприятия проведены в установленные сроки. Напомним, ранее сообщалось о том, что в Администрации президента намерены сократить 30% госслужащих.

По словам Натальи Кочановой, правительство приняло «все нормативные правовые акты, необходимые для продолжения данной работы в других государственных структурах». «Приняты постановления, утвержден график, в соответствии с которым будет проводиться оптимизация. И до 1 декабря мы вам полностью доложим о ходе выполнения оптимизации в 2017 году», — сказала глава Администрации президента.

 
Теги: Минск
 
 
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