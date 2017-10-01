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"Барселона" и "Жирона" присоединились к массовой забастовке в Каталонии

02.10.2017 18:04 — Разное | Tut.by  
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«Барселона» присоединилась к массовой забастовке в Испании, организованной общественным движением Table for Democracy.

Любая деятельность клуба в течение завтрашнего дня 3 октября будет приостановлена, тренировки первой и юношеских команд будут отменены.

К забастовке также присоединился и другой клуб из Каталонии – «Жирона».

Еще одна команда, представляющая регион, «Эспаньол» не поддержала забастовку в полной мере, но в своем заявлении отметила, что к уважением отнесется к сотрудникам, которые присоединятся к ней. Тренировки команды отменены не будут.

Решение о забастовке было принято после того, как проведение референдума о независимости Каталонии накануне привело к массовым стычкам его участников и полиции.

В столкновениях с полицией пострадали более 800 человек.

 
 
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Решение о забастовке было принято после того, как проведение референдума о независимости Каталонии накануне привело к массовым стычкам его участников и полиции.

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