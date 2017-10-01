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Малахов в твиттере пожаловался мэру Москвы на холод в доме. Через три часа ему включили отопление
Андрей Малахов пожаловался в своем твиттере мэру Москвы Сергею Собянину на холод в доме. Спустя три часа в квартире телеведущего дали отопление.
По словам телеведущего, температура в квартире не поднимается выше 14 градусов, а «коммунальщики рекомендуют терпеть». Спустя три часа Малахов опубликовал еще один твит, в котором сообщил, что «тепло пошло».
В том, что отопление дошло до квартиры телеведущего, убедился департамент ЖКХ Москвы. «Здравствуйте! По нашим данным, отопление подано в Ваш дом, подскажите, пожалуйста, у Вас дома есть тепло?» — написало ведомство в комментариях к посту Малахова.
Пост о включенном отоплении вызвал бурную реакцию. Пользователи среди прочего отметили, что простые люди остаются без отопления, и попросили Малахова обратиться к мэру по поводу других домов.
В то же время некоторые пользователи отметили, что у них дома уже также включили отопление, причем даже раньше, чем в доме телеведущего.
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Андрей Малахов пожаловался в своем твиттере мэру Москвы Сергею Собянину на холод в доме. Спустя три часа в квартире телеведущего дали отопление.
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