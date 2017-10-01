|
СТВ заработал в HD формате
02.10.2017 18:32 — Разное | Sputnik Беларусь
"Теперь информационные выпуски и любимые программы можно смотреть в максимально возможном качестве", — рассказали в пресс-службе.
Собеседники агентства отметили, что СТВ проделал долгий путь, прежде чем выйти на более высоки уровень. Кроме того, изменения претерпели музыкальное оформление, декорации и графический пакет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский телеканал СТВ первым среди отечественных каналов перешел на вещание в HD стандарте. Смотрите на видео, как теперь выглядит СТВ.
|
Архив (Разное)
Комментарии