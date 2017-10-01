СТВ заработал в HD формате

Телеканал СТВ со 2 октября начал вещание в HD стандарте . В пресс-службе канала обратили внимание, что СТВ стал первым из общенациональных телеканалов, который начала работу в новом формате.

"Теперь информационные выпуски и любимые программы можно смотреть в максимально возможном качестве", — рассказали в пресс-службе.

Собеседники агентства отметили, что СТВ проделал долгий путь, прежде чем выйти на более высоки уровень. Кроме того, изменения претерпели музыкальное оформление, декорации и графический пакет.