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СТВ заработал в HD формате

02.10.2017 18:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Телеканал СТВ со 2 октября начал вещание в HD стандарте. В пресс-службе канала обратили внимание, что СТВ стал первым из общенациональных телеканалов, который начала работу в новом формате. 

"Теперь информационные выпуски и любимые программы можно смотреть в максимально возможном качестве", — рассказали в пресс-службе.

Собеседники агентства отметили, что СТВ проделал долгий путь, прежде чем выйти на более высоки уровень. Кроме того, изменения претерпели музыкальное оформление, декорации и графический пакет. 

 
 
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Белорусский телеканал СТВ первым среди отечественных каналов перешел на вещание в HD стандарте. Смотрите на видео, как теперь выглядит СТВ.

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