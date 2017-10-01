Эти места затягивают. Как пойти в поход в болото, чтобы вернуться

Все больше белорусов выбираются в болота не за клюквой, а за впечатлениями. Не раз бывали в таких походах и журналисты GO.TUT.BY. В этом тексте отвечаем на вопросы про необычный вид активного отдыха, а также рассказываем, как пойти в болота, чтобы без проблем вернуться оттуда и захотеть сходить еще раз.

Хороший вариант для тех, у кого есть походный опыт, — пойти в поход болотный. Двух выходных дней как раз достаточно, чтобы автомобилем или ночным поездом с пятницы на субботу добраться в нужную глушь, а потом таким же ночным поездом на понедельник вернуться обратно. А между этими рельсовыми этапами — два болотных дня с ночевкой на живописном озере или речном берегу. Опытные походники называют белорусские болота альтернативой горам. Помимо красивых видов, тут есть чистый воздух и основательные физические нагрузки.

Когда идти

В болота можно ходить круглый год, но лучше выбирать время с ранней весны до поздней осени, когда нет снега.

Отправляясь в поход весной, можно увидеть цветение болотных цветов и трав. После зимы воды много, и местами идешь, словно по заливному лугу.





Летние походы хороши тем, что можно купаться в озерах и реках. Вода в них чистая, прозрачная, иногда красноватая (много железа). Но летом в болотах бывает очень нелегко: жарит солнце, тени почти нет (деревья вырастают едва выше человека и тени дают мало), а из-за испарений высокая влажность. Плюс иногда донимают слепни. Только мысли о купании да отдыхе и толкают вперед.

А вот осенью уже не так жарко и назойливых насекомых нет. Порой светит такое теплое солнце, что можно даже загорать. Наконец, деревья в лесу меняют цвет. В Ольманских болотах, где часто встречаются лесистые острова-дюны, кленовые и дубовые рощи светятся желтым, красным, багряным цветами.



А совсем поздней осенью, когда ночью заморозки, на болотные озера и лужи ложится тонкий ледок, а мокрые кочки схватываются морозцем — идешь, а болото под тобой хрустит.

Мы отобрали 5 белорусских болот и припомнили про них интересные факты.

Куда идти

Козьянские (Обольские) болота





Как попасть: прямым поездом Минск — Витебск до станции Оболь.

Факт: на площади 2×1,5 км разбросаны по крайней мере 420 озер.

Это тот случай, когда соглашаешься, что Беларусь — страна озер. Нужно только добраться до комплекса озер, а там уж точно удивишься: еще одно не обошел, а впереди уж видишь второе, по правую руку — третье, а за ним четвертое. Красиво. Прозрачная вода, цветущие кувшинки, а еще — берега-плывуны, по которым надо ступать осторожно, чтобы не угодить в болотное озеро раньше, чем сам этого захочешь.



Одно из сотен озер в Козьянских болотах

До ближайшей железной дороги не больше 5−7 км, даже слышишь звук поездов, но тебя не покидает чувство, что из такого глухого места выбираться придется несколько дней.





Привал среди болот



Козьяны



Ольманские болота (Поддубичи)





Как попасть: поездом или автобусом до Столина, затем автобусом Столин — Ольманы.

Факт: здесь, среди болот, спрятаны настоящие песчаные дюны, поросшие хвойными и лиственными лесами. Высота этих дюн запросто превышает десяток метров.



На Ольманских болотах.

Деревни вокруг Ольманских болот издавна живут за счет клюквы, которой здесь вдоволь. Ольманы — дикие места. Тут можно забрести в такую глушь, откуда до ближайшего жилья будет около 20 км.

Здесь есть бывший авиационный военный полигон, который до сих пор порой используется для учений. А еще по здешним болотам проходит государственная граница Беларуси с Украиной. Все эти моменты стоит учитывать, разрабатывая походный маршрут. Есть тут и экотропа: деревянный настил длиной в 1,5 километра. Это означает, что Ольманы вполне можно посмотреть, даже не замочив ног.



Озеро Большое Засоминое на Ольманских болотах

Великое болото (Крупские болота)





Как попасть: электричкой до станции Крупки или Новая Жизнь.

Факт: в южной части болота проложена гать, которая отмечена еще на военных картах тридцатых годов.

Леса вокруг Крупских болот находятся в ведении военных. Поэтому, хоть здесь уже много десятилетий никто не живет, через реки переброшены основательные, хорошо досмотренные мосты. По пути в болото со стороны Крупок вам встретятся сразу несколько старинных кладбищ. Одно из них — в сосновом лесу почти на берегу реки, — с каменными надгробьями без надписей.



На Крупских болотах

Дулебские болота (острова Дулебы)





Как попасть: прямым автобусом Минск — Дулебы.

Факт: среди заболоченного леса есть несколько десятков маленьких, почти идеально круглых озер — результат артиллерийской стрельбы во время учений на полигоне.



На болоте «Острова Дулебы»

Почти к самым Дулебским болотам ходит прямой автобус из Минска, им удобно отправляться в поход. На болотных островах водятся медведи, рыси и другие звери, которых разве что в зоопарке увидишь. По пути то и дело будут попадаться следы их обитания.

Ельня





Как попасть: прямым поездом Минск — Витебск в прицепном вагоне до станции Миоры, дальше часть пути можно проехать пригородным автобусом.

Факт: Ельня — редкое в Беларуси место, где водится краснокнижная ягода морошка. Обычно она «живет» намного севернее.

Ельня — это Зыбицкая среди болот. Если у вас есть друзья, склонные к здоровому образу жизни и походам, то вероятность встретиться с ними прямо на этом болоте высока. На Ельне немало живописных озер, которые особенно хороши в тумане. Скопления мелких озер тут называются словом «озеравки».



Болото «Ельня». Фото: Анна Лычавко

Экотропа, кстати, тоже называется «Озеравки» — ее длина около 1,5 километра. Начинается она в 13 километрах от Миор. Можно обратиться к сотрудникам заказника «Ельня» и расспросить о маршрутах, которые здесь есть для организованных туристов, а еще — о наблюдении с вышек за журавлями.

Что посмотреть на болотах

Стереотипное описание болота примерно такое: это однообразная трясина, чахлые кусты, погибель и скукота. Много ли увидишь интересного? А вот и много!



Мост через реку Ствига, Ольманские болота

Красивые синие озера, острова с могучими дубами, ядрено-красные рассветы и закаты. На болотах можно встретить краснокнижную черепаху и краснокнижную росянку. Это удивительное хищное растение, которое питается маленькими мухами и жучками. На болотных островах водятся лоси и медведи, рыси и глухари и многие другие виды животных и птиц.



Росянка — хищное растение. Его можно увидеть не только в учебниках по биологии, но и в дикой природе. В нашей стране несколько видов росянок, один из них (росянка промежуточная) занесен в Красную книгу Беларуси.

Поход в болото — редкая возможность увидеть нетронутую природу. Можно шагать два-три дня и ни разу не встретить человека, зато заметить редких птиц, следы зверей и вековые деревья.

С чем идти

Главное болотное снаряжение — высокие рыбацкие сапоги. Местные жители, собираясь за клюквой, обувают невысокие (на Полесье их называют «заброды»), но туристу нужны сапоги выше колена, которые крепятся к поясному ремню.





Некоторые проводники советуют ходить в кроссовках: мол, сапоги сковывают движения и отнимают много сил. Но мы, болотоходы с большим опытом, настаиваем именно на сапогах, и тому есть несколько причин:

1) Сапоги защищают голень, а в кочках и под водой полно веток, которыми можно поранить лодыжку; 2) Болото постоянно норовит стянуть обувь с ноги, а сапог крепится к поясу — ни за что не спадет; 3) Уже в конце лета шлепать в мокрой обуви по болотной воде просто холодно. К тому же в мокрой обуви проще натереть мозоли.

Вместо рыбацких сапог можно брать бахилы от костюма химзащиты (ОЗК), они надеваются прямо на обувь.



Участник похода сверяет путь по навигатору

В болотах легко потерять нужное направление: из-за множества мелких берез и сосенок непросто взять хорошо видимый ориентир, а необходимость обходить топкие места так и норовит сбить с пути. Поэтому нужны компас с бумажной картой и умение ходить по азимуту, а также навигаторы. В них полезно загружать как подробные топографические карты, так и выкачанные спутниковые снимки с привязками к координатам. А если и навигатора с картами нет, и компасом пользоваться не умеете, — тогда остается взять проводника.

Еще одно важное болотное снаряжение — деревянная палка, она же клюка. Такую клюку выламывают из сухостоя перед самым заходом в болото, так что тащить из дома палки для скандинавской ходьбы не нужно. Палка должна быть чуть выше роста человека, быть легкой, сухой и крепкой.



Среди озер на Козьянских болотах

В болотный поход стоит взять пластиковые бутылки. Если поход с ночевкой, а до ближайшего озера или колодца не получится дойти дотемна, запас воды пригодится для того, чтобы сделать чай на стоянке.

Как идти

В болоте важно соблюдать дистанцию и не скучиваться, не становиться на одну кочку сразу по нескольку человек. В то же время нельзя разбредаться далеко, чтобы при необходимости быстро прийти на помощь.



Козьянские болота. Вот такие места следует обходить

Подозрительные места проверяют палкой; на палку же опираются, чтобы вытащить увязшую в зыбучем торфе ногу. Наконец, если вдруг провалился в окно — бросай палку перед собой и вылезай, наваливаясь на нее.

Долгая ходьба по болоту утомляет и выматывает, нужны частые передышки. Средняя скорость движения по чистому болоту — чуть больше 1 км/ч, и лишь острова с твердым грунтом, тропки и гати позволяют нарастить темп до средних 2−3 км/ч. Десять километров за световой день — отличный показатель, с которым не стыдно заявиться на Минский полумарафон.



Километр в час — нормальная скорость передвижения по Козьянским болотам

А еще скорость движения снижается из-за… ягод. Клюква, голубика, черника, брусника, морошка, водяника — все хочется попробовать. А в сильную жару и при долгой ходьбе кислая ягода — это еще и подкрепление сил.

Вдали от хоженых троп сборщиков ягод клюква вырастает размером с вишню, — опускайся на колени да ешь на полный рот, а то и с собой набери кружку-другую. Но чаще всего турист не успевает наесться ее вдоволь. Только, кажется, согнулся над кустом — а уже надо идти дальше: догонять тех, кто вырвался вперед.



На Ольманских болотах

Как себя вести

Если вы правильно разработали маршрут и стараетесь придерживаться хоженых троп, все равно есть опасность угодить в болотное окно или просто оступиться, перепрыгивая с кочки на кочку. Не утонете — так вымокнете по пояс, тоже ничего приятного. Чтобы этого не случилось, хороший помощник — деревянная клюка, о которой уже писали выше.



В заболоченном лесу можно встретить змей, это — гадюка

В дикой природе всегда есть шанс встретить диких животных. Правда, сами они в основном остерегаются больших компаний людей. В болоте можно, зазевавшись, наступить на гадюку — поэтому смотрите в оба. Ешьте только те ягоды и грибы, в которых уверены: на болотах растет немало ярких цветов и ягод, которые кажутся вкусными, но которые пробовать не стоит.

Как не навредить

Основной принцип болотных походов: место должно оставаться таким же, каким было до вашего прихода.

Например, экологи обеспокоены тем, что в тех же Ольманских болотах сегодня ходит много людей. В основном это местные сборщики клюквы, которые издавна кормятся полезной ягодой. Приходят в Ольманские болота, на белорусскую сторону, и сборщики из Украины — кто-то легально, а кто-то нет. Высокая антропогенная нагрузка на Ольманы привела к тому, что человеческие тропы на болоте видны даже на спутниковых снимках. А ведь на восстановление естественного покрова на таких «проспектах» потребуются долгие годы.



Деревня Ольманы, Столинский район. Такие каракаты (болотоходы) используют лесничие, чтобы передвигаться по болотам

Большая проблема на болотах — квадроциклы и прочие вездеходы. В заказнике «Болото Мох» как-то устроили гонки на внедорожниках , за что потом получили штраф. На подобные «развлечения» на болотах не раз справедливо гневались экологи .

На болотах могут жить редкие виды птиц. Некоторые из них вьют гнезда на земле, поэтому, чтобы нанести меньший урон, по болотам лучше не бродить, когда птицы выводят потомство.



Порой поход может скрасить каша с тремя видами ягод: черникой, брусникой и клюквой

В лесах при болотах почва богата торфом, а значит, надо быть особенно осторожными с огнем: костер на такой почве будет гореть не только на поверхности, но и вглубь, в толщу торфа. Два года назад на болотах в Столинском районе были большие пожары . Тушить костры нужно тщательно, не надеясь на авось. В заказниках костры и вовсе разводить запрещено. Выход — газовая горелка.

И совсем простое экологическое правило: весь мусор забираем с собой.

Напоследок

Если бы канал National Geographic захотел сделать передачу про Беларусь, мы бы, не раздумывая, посоветовали коллегам отправиться в болота. Тут тебе и дикая природа, и живописные виды до горизонта, и хорошая физическая нагрузка, а иногда — и экстрим.



Поход по Ольманским болотам, осень 2016 года

ОПРОС GO.TUT.BY хочет поближе познакомиться со своими читателями. Можно личный вопрос? Вы мужчина или женщина? Мужчина

Женщина 3416 голосов Результаты