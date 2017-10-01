ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Емельянцева: синдром дефицита внимания у детей — миф или реальность

02.10.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Синдром дефицита внимания и гиперактивность (СДВГ) нередко называют болезнью современных детей. И хотя он диагностируется у 6% детей независимо от региона их проживания, любой учитель начальных классов по личным ощущениям может сказать, что таких детей куда больше.

Дети с синдромом дефицита внимания — слишком импульсивные, они не могут подолгу сосредоточиться на чем-то одном и быстро забывают произошедшее. Как распознать СДВГ у ребенка, как педагогам и родителям общаться с такими детьми, к каким специалистам обращаться, и действительно ли можно СДВГ считать болезнью? Об этом с журналистом Sputnik Светланой Лицкевич и ведущим радио Александром Кривошеевым беседует врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, доцент Татьяна Емельянцева.

Свои вопросы гостье радио Sputnik Беларусь присылайте в комментариях в социальных сетях, а также в мессенджерах Viber и WhatsApp по номеру +375 25 7991228. Телефон студии +375 17 2378079. Вопросы вы также можете оставлять в комментариях под этим материалом.

Беседу с врачом-психотерапевтом Татьяной Емельянцевой в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, доцент Татьяна Емельянцева на радио Sputnik Беларусь рассказывает о синдроме дефицита внимания и гиперактивности у...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Волейболистки Сербии выиграли чемпионат Европы, Беларусь показала лучший результат в истории
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика