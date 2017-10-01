Емельянцева: синдром дефицита внимания у детей — миф или реальность

Синдром дефицита внимания и гиперактивность (СДВГ) нередко называют болезнью современных детей. И хотя он диагностируется у 6% детей независимо от региона их проживания, любой учитель начальных классов по личным ощущениям может сказать, что таких детей куда больше.

Дети с синдромом дефицита внимания — слишком импульсивные, они не могут подолгу сосредоточиться на чем-то одном и быстро забывают произошедшее. Как распознать СДВГ у ребенка, как педагогам и родителям общаться с такими детьми, к каким специалистам обращаться, и действительно ли можно СДВГ считать болезнью? Об этом с журналистом Sputnik Светланой Лицкевич и ведущим радио Александром Кривошеевым беседует врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, доцент Татьяна Емельянцева.

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Беседу с врачом-психотерапевтом Татьяной Емельянцевой в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.