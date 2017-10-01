Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» второй год подряд стали обладательницами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: БК «Цмокi-Мiнск»

Как и в прошлом сезоне, команда Андрея Вавлева в решающем поединке встречалась с «Горизонтом» и вновь добилась уверенной победы — 85:61 (17:19, 22:20, 23:13, 23:9).

Первая половина игры прошла в равной борьбе, а после большого перерыва «Цмокі» резко прибавили и ушли в отрыв, одержав заслуженную викторию над своими извечными конкурентками.

Самой результативной в составе обладательниц Кубка стала Алла Муравская, набравшая 22 очка. Ее партнерша по команде Виктория Гаспер была признана самым ценным игроком кубкового розыгрыша.

В борьбе за 3-е место баскетболистки клуба «Гомель-Сож» переиграли гродненскую «Олимпию» — 82:77.

Призы победителям и призерам вручили председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков и олимпийская чемпионка Татьяна Белошапко.

Теперь баскетболистки «Цмокі-Мінск» отправятся в Словакию, где с 5 по 7 октября пройдут матчи первого тура Восточно-Европейской лиги.

Мужская команда минских «драконов» 2 октября проведет один из главных поединков нового сезона. Подопечные Александра Крутикова сыграют в гостях у французского «Нантера» в борьбе за выход в групповой этап Лиги чемпионов. В первом матче в Минске «Цмокі» и «Нантер» сыграли вничью — 68:68.

Вернувшись из Франции, чемпионы Беларуси возьмут курс на подмосковные Химки, где 5 октября откроют новый сезон Единой лиги ВТБ.