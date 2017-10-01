Волейболистки Сербии выиграли чемпионат Европы, Беларусь показала лучший результат в истории

Волейболистки сборной Сербии завоевали золотые награды завершившегося в Азербайджане и Грузии чемпионата Европы. В финале в Баку 1 октября они победили команду Нидерландов — 3:1 (25:20, 25:22, 18:25, 25:18), сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: cev.lu

Сербские волейболистки во второй раз стали чемпионками континента. Впервые они смогли занять первое место в 2011 году.

Бронзовые награды европейского форума завоевали волейболистки Турции, которые в матче за третье место обыграли Азербайджан — 3:1 (22:25, 25:21, 25:14, 25:8).

Самым ценным игроком турнира (MVP) признана диагональная (нападающая) Тияна Бошкович из Сербии.

Приз лучших доигровщиков получили ее соотечественница Бранкица Михайлович и Анне Бюйс (Нидерланды), лучшая пасующая — Лаура Дейкема (Нидерланды), блокирующие — Эда Эрдем (Турция), Стефана Велькович (Сербия), либеро — Валерия Маммадова (Азербайджан).

Женская сборная Беларуси добилась на завершившемся чемпионате Европы наиболее высокого результата за время выступления в финальной стадии, заняв седьмое место. В 1993 и 1995 годах белоруски были восьмыми.

В ходе завершившегося чемпионата на предварительной стадии в группе «В» (матчи прошли в Тбилиси), подопечные Петра Хилько были сильнее Хорватии (3:2) и Грузии (3:0), уступили Италии (1:3). В плей-офф белоруски обыграли Чехию (3:2) , а в четвертьфинале уступили будущим победительницам сербкам (0:3).

Итоговое положение чемпионата: 1. Сербия. 2. Нидерланды. 3. Турция. 4. Азербайджан. 5. Италия. 6. Россия. 7. Беларусь. 8. Германия. 9. Болгария. 10. Польша. 11. Хорватия. 12. Чехия. 13. Украина. 14. Бельгия. 15. Венгрия. 16. Грузия.

Следующий чемпионат Европы 2019 года пройдет в четырех странах: Турции, Польше, Чехии и Венгрии. Белорусские волейболистки напрямую отобрались в финальную стадию Евро-2019.