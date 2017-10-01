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Минское "Динамо" играет с московскими одноклубниками. Онлайн TUT!

02.10.2017 19:29 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» проводит сегодня первый матч домашней серии в КХЛ. В гости к «зубрам» наведаются одноклубники из Москвы.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

К сожалению, накануне встречи минчане потеряли несколько игроков. Из-за разного рода повреждений сегодня на лед не выйдут Евгений Лисовец, Джек Скилле, Джастин Фонтэйн и Дмитрий Коробов.

Москвичи, пережившие настояющую революцию в межсезонье, вопреки прогнозам выступают довольно неплохо и занимают второе место в Западной конференции.

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Граньяни (А) — Денисов (К), Лингле — Хауден — Гаврус; Дюков — Шинкевич, Китаров — Волков — Павлович (А); Знахаренко — Хенкель, Дрозд — Ковыршин — Матерухин; Кулаков — Шарангович — Степанов; Буйницкий.

«Динамо-Москва»: Бочаров (Еременко); Рылов — Никулин (К), Карсумс — Терещенко (А) — Тарасов; Вишневский — Хиетанен, Салминен — Бойд — Варнаков; Соловьев — Кутейкин (А), Комаров — Казионов — Артюхин; Волков — Зайцев, Брюквин — Игумнов — Алексеев.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

 
Теги: Минск
 
 
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Минское "Динамо" проводит сегодня первый матч домашней серии в КХЛ. В гости к "зубрам" наведаются одноклубники из Москвы.

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