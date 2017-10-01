МТБанк предлагает бизнесу самому назначить процент по кредиту

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В октябре МТБанк предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям специальные условия финансирования в валюте.

Выгодная ставка – 8% годовых, сумма кредита от 100 тыс. до 1 млн долларов, возможность назначить индивидуальную ставку по кредиту, не ниже 2% у трех компаний.

С 1 по 31 октября МТБанк ждет заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на получение кредита в долларах или евро под 8% годовых. Чтобы получить кредит в валюте под 8% годовых, надо подать заявку на кредит в МТБанк в строго указанный срок: с 1 по 31 октября, сумма кредита от 100 000 до 1 млн. долларов, открыть текущий (расчетный) счет в МТБанке, клиенты, которые открыли счет в МТБанке в 2017 году также могут получить финансирование под 8% годовых, собрать стандартный пакет документов на кредит.

Одобренные заявки на кредитном комитете автоматически получают кредит под 8% годовых, а еще возможность изменить ставку по кредиту. Каждый участник, чью заявку на кредит одобрит кредитный комитет, предоставляет банку в запечатанном конверте ту ставку, которую он готов платить по кредиту. Условие только одно – ставка должна быть не ниже 2% годовых. Не позднее 22.12.2017 конверты буду вскрыты, комиссия, в ее состав будет входить сторонний наблюдатель – представитель Международной финансовой корпорации (IFC), выберет троих участников, которые назвали самую высокую ставку из всех предложенных. Именно они получат любую сумму – от 100 тыс. до 1 млн долларов или евро – в кредит на условиях, которые сами предложили.

«Мы хотим ярко и свежо продемонстрировать свой интерес к сегменту МСБ, поддержать малый и средний бизнес. Притом, не на словах, а действительно низкими ставками по кредитам. Идея провести что-то похожее на аукцион – давняя, она всегда нам нравилась. К тому же, такого предложения на рынке еще никто никогда не делал. Этот кредит можно брать для любых целей – от закрытия короткого кассового разрыва до долгосрочного финансирования на 5 лет. Мы специально сделали диапазон сумм для участия максимально широким, чтобы любая финансовая задача, стоящая перед МСБ-компанией, с легкостью в него попала. Будь то оплата по контракту поставщику или приобретение нового оборудования», – комментирует Иван Лагутин, Начальник управления корпоративных продаж

Два важных замечания: заявки на участи в аукционе принимаются до конца октября, но прием заявок банк может приостановить и раньше, если суммарный запрос на кредиты превысит 5 млн долларов. И второе – специальные условия по кредиту действуют в течение одного года.

МТБанк – крупнейший в стране банк с частным белорусским капиталом и с более 20-летним опытом эффективной работы. МТБанк является универсальным банком, успешно развивающим розничный бизнес и обслуживание юридических лиц как представителей крупного бизнеса, так и индивидуальных предпринимателей. Входит в тройку белорусских банков, имеющих собственный процессинговый центр по обслуживанию пластиковых карт. В апреле 2017 года по результатам конкурса «Банк года-2016» МТБанк стал самым награждаемым финансовым учреждением Беларуси, завоевав 7 наград.