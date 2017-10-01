Руководство футбольного клуба «Барселона» совместно с партнерами примет решение относительно того, в каком чемпионате будет выступать, если Каталония будет признана независимой. Об этом сообщил президент клуба Жозеп Бартомеу, слова которого приводит газета Marca .



Фото: fcbarcelona.com

— В случае признания независимости клуб совместно с партнерами должен принять решение, в какой лиге он будет выступать", — сказал Бартомеу.

Ранее сообщалось, что если руководство примеры запретит «Барселоне» выступать в Ла Лиге вследствие отделения Каталонии от Испании, "сине-гранатовые" готовы выступать во Франции, Италии или даже в Англии.

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную силу.

В течение дня по всему региону испанские правоохранительные органы пытались предотвратить голосование, изымая урны и бюллетени, закрывая участки, которые главным образом располагались на территории муниципальных школ. Часто это приводило к стычкам между гражданами и стражами порядка. В результате действий испанских правоохранителей, по версии властей автономии, пострадали почти 1 тыс. человек.

Жозеп Бартомеу также признался, что решение провести домашний матч седьмого тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» без зрителей стало одним из самых трудных для президента «Барселоны» за то время, что он руководит клубом. Его слова приводит пресс-служба каталонского футбольного клуба.

До начала матча с «Лас-Пальмасом» «Барселона» обращалась с просьбой перенести встречу из-за инцидентов, произошедших в ходе референдума, но получила отказ от Профессиональной футбольной лиги Испании. В итоге руководители каталонского клуба приняли решение провести матч без зрителей. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Барселоны».

— Мы прекрасно понимаем, что многие болельщики предпочли бы возможность отменить матч. Поэтому я должен сказать, что это было одним из самых сложных решений, которое я когда-либо принимал в качестве президента клуба. Мы очень серьезно рассматривали возможность переноса игры, но не смогли — Профессиональная футбольная лига Испании не одобрила нашу просьбу, — сказал Бартомеу.

Перед матчем против «Лас-Пальмас» президент «Барселоны» Жозеп Батомеу посетил раздевалку команды. Бартомеу, а также вице-президент клуба Жорди Местре встретились с футболистами и объяснили им ситуацию, сообщает Marca .

Глава «Барсы» дал понять игрокам, что, так как ни Ла Лига, ни местная полиция не соглашались перенести игру, несмотря на многочисленные инциденты во время референдума о независимости Каталонии, клубу грозит снятие шести очков в случае самовольного отказа от участия в матче.

— Если лига снимет с нас шесть очков, никто не будет вспоминать о переносе матча, запомнится только то, что мы проиграли чемпионство, — заявил Бартомеу.

Капитан «Барсы» Андрес Иньеста был в числе тех, кто был готов выйти на поле, но дал понять президенту:

— Не делайте так, словно это мы приняли такое решение, пусть это станется делом клуба.

Была группа игроков, которая была против проведения матча в воскресенье. В нее входили Серджи Роберто и Жерар Пике, однако большинство были за то, чтобы выйти на поле. Лео Месси свое мнение не высказывал.