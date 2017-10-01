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Бартомеу: В случае признания независимости Каталонии "Барселона" решит, где выступать
Руководство футбольного клуба «Барселона» совместно с партнерами примет решение относительно того, в каком чемпионате будет выступать, если Каталония будет признана независимой. Об этом сообщил президент клуба Жозеп Бартомеу, слова которого приводит газета
— В случае признания независимости клуб совместно с партнерами должен принять решение, в какой лиге он будет выступать", — сказал Бартомеу.
Ранее сообщалось, что если руководство примеры запретит «Барселоне» выступать в Ла Лиге вследствие отделения Каталонии от Испании, "сине-гранатовые" готовы выступать во Франции, Италии или даже в Англии.
В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную силу.
В течение дня по всему региону испанские правоохранительные органы пытались предотвратить голосование, изымая урны и бюллетени, закрывая участки, которые главным образом располагались на территории муниципальных школ. Часто это приводило к стычкам между гражданами и стражами порядка. В результате действий испанских правоохранителей, по версии властей автономии, пострадали почти 1 тыс. человек.
Жозеп Бартомеу также признался, что
До начала матча с «Лас-Пальмасом» «Барселона»
— Мы прекрасно понимаем, что многие болельщики предпочли бы возможность отменить матч. Поэтому я должен сказать, что это было одним из самых сложных решений, которое я когда-либо принимал в качестве президента клуба. Мы очень серьезно рассматривали возможность переноса игры, но не смогли — Профессиональная футбольная лига Испании не одобрила нашу просьбу, — сказал Бартомеу.
Перед матчем против «Лас-Пальмас» президент «Барселоны» Жозеп Батомеу посетил раздевалку команды. Бартомеу, а также вице-президент клуба Жорди Местре встретились с футболистами и объяснили им ситуацию, сообщает
Глава «Барсы» дал понять игрокам, что, так как ни Ла Лига, ни местная полиция не соглашались перенести игру, несмотря на многочисленные инциденты во время референдума о независимости Каталонии, клубу грозит снятие шести очков в случае самовольного отказа от участия в матче.
— Если лига снимет с нас шесть очков, никто не будет вспоминать о переносе матча, запомнится только то, что мы проиграли чемпионство, — заявил Бартомеу.
Капитан «Барсы» Андрес Иньеста был в числе тех, кто был готов выйти на поле, но дал понять президенту:
— Не делайте так, словно это мы приняли такое решение, пусть это станется делом клуба.
Была группа игроков, которая была против проведения матча в воскресенье. В нее входили Серджи Роберто и Жерар Пике, однако большинство были за то, чтобы выйти на поле. Лео Месси свое мнение не высказывал.
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Руководство футбольного клуба "Барселона" совместно с партнерами примет решение относительно того, в каком чемпионате будет выступать, если Каталония будет...
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