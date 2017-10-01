ФБР не нашло связи между стрельбой в Лас-Вегасе и ИГ





Спецагент Федерального бюро расследований опроверг утверждения "Исламского государства" о причастности к атаке возле казино в Лас-Вегасе.

Федеральное бюро расследований не нашло связи между преступником, открывшем стрельбу у известного казино Mandalay Bay в центре Лас-Вегаса, и террористической группировкой "Исламское государство".

Об этом в понедельник, 2 октября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на спецагента ФБР.

Ранее агентство Amaq, близкое к ИГ, распространило заявление исламистов, в котором те утверждали, что причастны к атаке. ИГ называло "автора атаки в Лас-Вегасе - солдатом "Исламского государства" и выступало с утверждением, что он действовал "в ответ на призыв" совершать нападения "в странах-участницах коалиции", ведущей борьбу с исламистами в Сирии.

Между тем число жертв нападения продолжает расти. Как сообщил шериф Лас-Вегаса, количество погибших увеличилось до 58, 515 человек ранены.

Государственный флаг в США приспущен

Это инцидент со стрельбой, повлекший за собой наибольшее количеством жертв в современной истории США. Так, трагедия в ночном клубе в Орландо в июне 2016 года унесла жизни 49 человек.

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на трагедию. Он распорядился приспустить американский флаг над Белым домом, всеми административными зданиями, местами базирования военных гарнизонов и базами ВМС, чтобы отдать дань памяти погибших. Во время короткого телеобращения глава американского государства назвал произошедшее "актом чистой жестокости".