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"Динамо" в огне! "Зубры" вновь обыгрывают топ-клуб на "Минск-Арене"
2 октября хоккеисты минского «Динамо»
Московские гости открыли счет уже на 9-й минуте, а до этого тотально доминировали на льду. Через четыре минуты они могли удваивать перевес, но минчане отыгрались и под конец матча довели счет до крупного.
Куинтон Хауден отметился хет-триком, особенно веселой получилась третья шайба канадского легионера «Динамо-Минск», после которой на лед полетели кепки болельщиков.
SPORT.TUT.BY иллюстрирует очередную яркую победу столичного клуба над одним из лидеров КХЛ.
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Перед почти 11 000 болельщиков на "Минск-Арене" "зубры" катком проехались по московским одноклубникам. Хотя повернуться все могло совсем иначе.
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