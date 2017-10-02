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"Динамо" в огне! "Зубры" вновь обыгрывают топ-клуб на "Минск-Арене"

02.10.2017 23:03 — Разное | Tut.by  
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2 октября хоккеисты минского «Динамо» весьма успешно начали очередную домашнюю серию. Перед почти 11 000 болельщиков на «Минск-Арене» «зубры» катком проехались по московским одноклубникам — 5:1. Хотя повернуться все могло совсем иначе.

Московские гости открыли счет уже на 9-й минуте, а до этого тотально доминировали на льду. Через четыре минуты они могли удваивать перевес, но минчане отыгрались и под конец матча довели счет до крупного.

Куинтон Хауден отметился хет-триком, особенно веселой получилась третья шайба канадского легионера «Динамо-Минск», после которой на лед полетели кепки болельщиков.

SPORT.TUT.BY иллюстрирует очередную яркую победу столичного клуба над одним из лидеров КХЛ.































 
Теги: Минск
 
 
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Перед почти 11 000 болельщиков на "Минск-Арене" "зубры" катком проехались по московским одноклубникам. Хотя повернуться все могло совсем иначе.

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