2 октября хоккеисты минского «Динамо» весьма успешно начали очередную домашнюю серию . Перед почти 11 000 болельщиков на «Минск-Арене» «зубры» катком проехались по московским одноклубникам — 5:1. Хотя повернуться все могло совсем иначе.

Московские гости открыли счет уже на 9-й минуте, а до этого тотально доминировали на льду. Через четыре минуты они могли удваивать перевес, но минчане отыгрались и под конец матча довели счет до крупного.

Куинтон Хауден отметился хет-триком, особенно веселой получилась третья шайба канадского легионера «Динамо-Минск», после которой на лед полетели кепки болельщиков.

SPORT.TUT.BY иллюстрирует очередную яркую победу столичного клуба над одним из лидеров КХЛ.























































































































