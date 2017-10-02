45-летний Ягр все-таки продолжит карьеру в НХЛ в новом сезоне

Легендарный 45-летний чешский форвард Яромир Ягр все же проведет предстоящий сезон в НХЛ. Как сообщает официальный сайт НХЛ со ссылкой на Sportsnet , знаменитый нападающий подписал однолетний контракт с «Калгари Флэймз». Размер зарплаты составит 1 миллион долларов, плюс столько же игрок получит в качестве бонусов.



Яромир Ягр. Фото: nhl.com

В выходные «Сент-Луис Блюз» предлагал Ягру контракт, но, по словам генерального менеджера Дуга Уилсона, игрок был нацелен на другой вариант. Об этом сообщал St. Louis Post-Dispatch.

Появлялась информация даже о возможном переходе Яромира Ягра в клуб КХЛ нижнекамский «Нефтехимик».

Сам Яромир Ягр также заявлял, что если не подпишет контракт с клубом НХЛ, то готов сыграть на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, где не будет игроков из сильнейшей лиги планеты.

Ягр занимает третье место в истории НХЛ по числу голов вслед за Уэйном Гретцки (894) и Горди Хоу (801) и пятое место по числу передач вслед за Гретцки (1963), Роном Фрэнсисом (1249), Марком Мессье (1193) и Рэем Бурком (1169). Также ему принадлежит рекорд НХЛ по числу победных голов (135).

За 23 сезона в НХЛ Ягр играл в восьми командах и набрал 1914 (765+1149) очков. В 82 встречах прошлого сезона в «Пэнтерз» на его счету было 46 (16+30) баллов. 22 декабря 2016 года он вышел на второе место в истории НХЛ по результативности, обойдя Мессье (1887). По ходу прошлого сезона Ягр был включен в число 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ.

Ягр был выбран «Питтсбург Пингвинз» под пятым номером драфта-1990, в 1991 и 1992 годах выиграл Кубок Стэнли с «Пингвинз», и вошел в символическую сборную новичков после сезона 1990−91, в котором набрал 57 (27+30) очков в 80 матчах.

Три последних года Ягр играл за «Флориду Пэнтерз», которая решила не продлевать с ним контракт. Летом нападающий тренировался самостоятельно вместе с командой второго чешского дивизиона «Рыцари Кладно», которой он владеет.

В сезоне 1998−99 Ягр выиграл «Харт Трофи» как самый полезный игрок, в чемпионате 1994−95 взял «Арт Росс Трофи» как самый результативный игрок, которым также становился четыре раза подряд в период 1997—2001 годов. В 2016 году ему был вручен «Мастертон Трофи» за преданность хоккею. Ягр 13 раз участвовал в «Матчах звезд» и семь раз попадал в первую сборную по итогам сезона.

19 раз Ягр забивал не менее 20 голов за сезон, в том числе в каждом из первых 17 в лиге. 15 раз он забивал не менее 30 голов, шесть раз — более 40, и трижды — более 50. Личный рекорд он установил в сезоне 1995−96, когда поразил ворота соперников 62 раза.

Пять раз Ягр набирал более 100 очков, но ни разу с сезона 2005−06, когда в 82 играх на его счету было 123 (54+69) балла. Он выступал за «Пэнтерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Пингвинз», «Нью-Джерси Девилз», «Бостон Брюинз», «Даллас Старз», «Филадельфию Флайерз» и «Вашингтон Кэпиталз». В 208 матчах плей-офф он набрал 201 (78+123) очко.