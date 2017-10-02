Болельщики «Легии» избили футболистов команды после поражения в матче 11-го тура чемпионата Польши против «Леха» (0:3).



Фото: instagram.com/iga.nawojczyk

Когда игроки вышли со стадиона на охраняемую парковку клуба, то увидели 50 ожидающих фанатов. Они решили, что болельщики хотят поговорить, но те сразу набросились на футболистов.

По данным источника Przegląd Sportowy , фанаты били футболистов по затылкам и давали им пощечины. После избиения фанаты сказали игрокам: «Если будете так же играть, мы придем снова».

«Легия» начала внутреннее расследование произошедшего и выступила с официальным заявлением после стычки болельщиков с игроками клуба, сообщает Sport.pl .

— Клуб сообщает, что проанализировал события, которые произошли вечером 1 октября после возвращения команды с проигранного матча в Познани.

Первые результаты показывают, что группа людей вошла на территорию базы команды в соответствии с принятой практикой, обычно подобные действия не вызывают беспокойства и службы безопасности клуба.

К сожалению, после того как тренер вышел на автостоянку у базы, произошел резкий обмен мнениями с болельщиками, который перерос в стычку между болельщиками и игроками клуба продолжительностью около 8 минут.

Клуб понимает негативные эмоции болельщиков после неудачного матча, но осуждает подобное ненормальное поведение фанатов.

Основным принципом в «Легии» должен быть принцип взаимного уважения. Не стоит переходить границы даже в сложных конфликтных ситуациях.

Клуб продолжит анализировать все имеющиеся факты и материалы по инциденту. «Легия» примет все необходимые меры для защиты игроков и персонала клуба, — говорится в заявлении клуба.