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Парень из Гродно сделал необычное предложение руки и сердца

02.10.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Для своей возлюбленной молодой человек организовал танцевальное шоу с участием детей на улице Советской областного центра.

На юных танцорах были надеты футболки с буквами. По завершении своего выступления ребята выстроились в колонну, образовав фразу "Оля, будь моей женой". А молодой человек преподнес своей любимой цветы и встал на колено. Судя по кадрам, для девушки это стало сюрпризом. Предложение своего возлюбленного она приняла. 

 
 
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Молодой человек устроил танцевальное шоу с участием детей в центре города. Смотрите, как участники танцевального коллектива помогли сделать предложение руки и...

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