Парень из Гродно сделал необычное предложение руки и сердца

Для своей возлюбленной молодой человек организовал танцевальное шоу с участием детей на улице Советской областного центра.

На юных танцорах были надеты футболки с буквами. По завершении своего выступления ребята выстроились в колонну, образовав фразу "Оля, будь моей женой". А молодой человек преподнес своей любимой цветы и встал на колено. Судя по кадрам, для девушки это стало сюрпризом. Предложение своего возлюбленного она приняла.