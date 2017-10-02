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Парень из Гродно сделал необычное предложение руки и сердца
02.10.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Для своей возлюбленной молодой человек организовал танцевальное шоу с участием детей на улице Советской областного центра.
На юных танцорах были надеты футболки с буквами. По завершении своего выступления ребята выстроились в колонну, образовав фразу "Оля, будь моей женой". А молодой человек преподнес своей любимой цветы и встал на колено. Судя по кадрам, для девушки это стало сюрпризом. Предложение своего возлюбленного она приняла.
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Молодой человек устроил танцевальное шоу с участием детей в центре города. Смотрите, как участники танцевального коллектива помогли сделать предложение руки и...
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