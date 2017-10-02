Видеофакт: как укладывали асфальт на пилотном участке Крымского моста

В асфальтобетонное покрытие закатали 600-метровый участок моста, проходящий на участке острова Тузла. В следующем году по нему уже будут ездить автомобили. На этом участке отрабатывалась технология формирования полотна, передает инфоцентр "Крымский мост".

Укладка асфальта началась летом. Толщина покрытия — шесть сантиметров. В ходе укладки покрытия была построена дренажная система и проведено ее тестирование. Только после этого был уложен основной слой асфальта.

По информации строителей, при укладке была применена модифицированная смесь, одна из составляющих частей которой — полимер, который делает смесь долговечнее и устойчивее к деформациям. Разработкой состава занималась строительная лаборатория, а сам асфальт производится на двух заводах, построенных по обе стороны Керченского пролива.

Крымский мост свяжет Краснодарский край и полуостров Крым и станет самым протяженным в России. Автомобильное движение по грандиозному сооружению будет возможно уже с конца 2018 года.