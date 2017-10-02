Баскетболисты «Цмокі-Мiнск» не смогли пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. В полном приключений решающем матче 3-го раунда квалификации белорусский клуб проиграл во Франции «Нантеру».



Фото: bc-tsmoki.by

«Нантер» — «Цмокі-Мiнск» — 80:75 (25:20, 20:18, 11:19, 24:18).

«Цмокі-Мінск»: Черапович (16 + 8 подборов), Мещеряков (11 + 6 подборов), Адамович (8), Семенюк (7 + 6 подборов), Кудрявцев (7 + 6 передач); Саддлер (15), Кравиш (6), Уиггс (5), Полещук (0), Салаш (0).

Минчане, уступавшие после двух четвертей с разницей в 7 очков, в третьей сумели нагнать соперника и даже выйти вперед (57:56). Было очень похоже на то, что намечался перелом в игре. Но едва началась залючительная четверть, как в зале погас свет. Счет в этот момент был 58:57 (25:20, 20:18, 11:19, 2:0) в пользу хозяев.

Будет ли продолжен поединок, поначалу было неизвестно. Как сообщили в пресс-службе «Цмокаў», проблемы с электричеством возникли сразу в 5 городах Франции.

На странице «Цмокаў» ВКонтакте не исключалась даже переигровка.

— Мы проконсультировались у арбитров и комиссаров категории ФИБА: в большинстве подобных случаев, как отсутствие электричества на арене, назначается переигровка матчей. Но у нас 5 октября уже выездная игра с «Химками» в Лиге ВТБ, поэтому мы с трудом представляем себе ситуацию с повторной игрой во Франции, — отмечалось в сообщении «драконов».

Кроме того, «Нантер» также мог быть наказан техническим поражением, если бы матч не возобновился в тот же день.

Пока ожидалось решение ФИБА, подачу электричества удалось-таки восстановить, и матч возобновился после более чем 2-часового перерыва .

В середине четвертой четверти «Нантеру» удался рывок, и хозяева вышли вперед на 9 очков (70:61). Минчане не сдавались, и за 36 секунд до сирены сумели подобраться к оппоненту на дистанцию 3 баллов (78:75). Однако в концовке «Нантер» реализовал 2 штрафных броска и закрепил свое преимущество — 80:75.

Отметим, что за час до игры стало известно, что французский клуб не покажет матч на телевидении или в онлайн-трансляции в интернете. Из-за этому болельщики «драконов» были вынуждены следить за игрой только по онлайн-статистике на сайте ФИБА.

Напомним, что в первом матче в Минске команды сыграли вничью .

«Нантер», выиграв двухматчевую дуэль, получил путевку в групповую стадию Лиги чемпионов и 120 тысяч евро призовых. По регламенту победитель противостояния на этом этапе определяется по лучшей разнице заброшенных и пропущенных очков по итогам двух поединков.

Напомним, «Цмокі» начали борьбу за выход в групповой этап Лиги чемпионов с первого раунда квалификации. Чемпион Беларуси был сильнее в противостоянии с «Приштиной» из Косово (50:57, 89:74) и киевским «Будивельником» (69:64, 53:60).

Теперь «Цмокі», проведшие 6 матчей за 13 дней, продолжат евросезон в Кубке ФИБА. Все соперники «драконов» по групповому этапу Кубка ФИБА определятся на следующей неделе.

А уже на этой неделе «Цмокі» стартуют в чемпионате Единой лиги ВТБ: 5 октября белорусская команда сыграет в гостях с подмосковными «Химками».