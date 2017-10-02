Сделано в Беларуси. Телекоммуникации и IT: «мобильные» мегасделки и государственные «облака»



m.spytnik.by

Кого победил МТС, за сколько продали velcom, когда мобильная связь победила фиксированную, в чем Беларусь обошла Литву и Латвию, зачем государству beСloud. EJ.BY и генпартнер МТБанк представляют историю телекоммуникационной отрасли в 2001-2016 годах.

Точки роста

Белорусские власти, в начале и середине 1990-х годов озабоченные проблемами как сохранить промышленность и накормить электорат, не сразу осознают, какие выгоды может принести происходящая в мире информатизация. Это осознание придет позже - между лицензией, проданной МТС всего за 21 млн долларов, и сотнями миллионов долларов, вырученных от сделки с velcom и привлечения инвестора в «БеСТ». Разумно признав, что в этой области госменеджерам не хватает компетенции, самый доходный сегмент рынка связи будет отдан на откуп крупным международным структурам. Задача государства здесь сводится к получению дивидендов от деятельности операторов, которые входят в десятку крупнейших налогоплательщиков страны.

По похожему сценарию развиваются отношения государства и бизнеса в сегменте интернета. До середины 2000-х годов он существует в относительно свободном плавании, а после этого государство попытается увеличить долю в совокупных доходах за счет монетизации монополий «Белтелеком». Намерения будут успешно реализованы, и «Белтелеком» сегодня является одним из лидеров по капитализации. Возможная приватизация госоператора предполагает поступления в бюджет сумм больших, чем было выручено на приватизации рынка мобильной связи.

Услуги по разработке программного обеспечения, которые с начала 2000-х годов массово начинают предлагать заказчикам компании некоторых выпускников радиотеха и БГУ, в меньшей степени подвержены госвлиянию. Поэтому регулятором в этой сфере становится не кнут, а пряник. Прозорливость и целеустремленность одного человека Валерия Цепкало, в 2006 году добившегося появления президентского декрета о Парке высоких технологий, создает новый уникальный сегмент национальной экономики. Белорусская IT -отрасль – один из лидеров по динамике развития. Начавшееся в 2010-х годах переформатирование из аутсорсинговой в продуктовую модель обещает задать новый темп этому новому драйверу экономического развития страны.

2001

Победа МТС

Примерно за полгода до завершения действия эксклюзивного права на белорусский рынок GSM у velcom Минсвязи проводит тендер по отбору второго оператора этого стандарта.

Конкурс вызывает большой интерес у компаний из ближнего и дальнего зарубежья. На первом этапе торгуются 13 претендентов, на втором — 5. Накануне объявления результатов торгов в Минск приезжают высокопоставленные лоббисты, представляющие интересы главных претендентов: петербургский губернатор Владимир Яковлев («Северо-Западный GSM»), премьер-министр Ливана Рафик Харири («Сауди Оджер»), мэр Москвы Юрий Лужков (МТС). В итоге победителем объявляется российская компания МТС, которая предлагает самую большую сумму и лучшие условия инвестирования. С учетом всех бонусов и дополнительных платежей лицензия ей обходится в 21 млн долларов при первоначальной стоимости 5 млн долларов. Хотя имеются и несогласные: представитель Администрации президента в тендерной комиссии воздерживается при голосовании в пользу МТС.





фото: ok.ru

Возможно, что именно по этой причине регистрация совместного предприятия МТС с одной из дочек «Белтелекома» — «Междугородней связью» — замедляется. СП, в котором россиянам достается 49-процентная доля, регистрируется с четырехмесячной задержкой только в следующем году.

Приход МТС и начавшаяся конкуренция ускорит телефонную «мобилизацию» населения. В 2016 году число абонентов мобильной связи в стране составит 11,4 млн человек, или 120,5 абонента на 100 жителей.

«Выделенные» провайдеры

До этого года ключевыми игроками на рынке интернет-услуг являются «Белтелеком» и тройка первопроходцев - «Открытый контакт», «Соло» и «Нетворк Системс». Появление «выделенки» в виде технологии ADSL, которая в 2009 году одержит окончательную победу над коммутируемым доступом, приведет к массовому росту новых игроков и переделу рынка в пользу более современных и оперативных провайдеров.





фото: onliner.by

Одним из таких игроков в 2000-е становится компания «Белинфонет», которую создает в 1998 году Мурат Подгорецкий. Она оперативно занимает домен adsl.by и делает его своим брендом. С середины 2000-х годов набирает темп «Альтернативная цифровая сеть» («Атлант Телеком») - один из главных будущих конкурентов «Белтелекома».

Кроме вышеперечисленных компаний, в 2000-е годы динамикой развития в ADSL-направлении и абонентской базой выделяются также «Айчына плюс», «Деловая сеть», «Анитекс» (Anitex), «АйПи ТелКом» (IP Telcom), а также оперативно уловившая новые тенденции компания «Соло». В регионах доминируют местные компании, особенно выделяется в плане динамики Гомель.

В 2006 году благодаря запуску byfly и положению первичного интернет-провайдера в большую игру вернется «Белтелеком». Он практически сразу вытеснит частных «выскочек» с первых позиций. У «Белтелекома» и частных провайдеров есть и другие конкуренты. В 2000-е годы на жилые массивы распространяются так называемые «домашние сети», которые охватывают по несколько десятков, а иногда и сотен домохозяйств, испытывающих потребность в дешевом интернете.

Новые технологии приводят к стремительному росту числа интернет-пользователей. К концу 2002 года их число перевалит за 1 млн человек, в 2004 году – за 2 млн человек. Беларусь входит в число региональных лидеров по охвату населения интернетом.

2002

Динамика МТС

В июне этого года новый оператор МТС начинает коммерческую эксплуатацию сети.

МТС достаточно быстро доказывает свою главную роль в развитии белорусского рынка сотовой связи. В январе 2004 года у оператора будет 500 тыс. абонентов, а к октябрю 2004 года он обойдет velcom и первым наберет 1 млн клиентов. В декабре 2005 года число абонентов сети МТС достигнет 2 млн абонентов, в ноябре 2006 года — 3 млн. При этом первоначальный бизнес-план предполагал оказание услуг 455 тыс. абонентам к 2007 году.

Новый владелец «БелСела»

Американская компания MIG начинает реструктуризацию своего бизнеса и продает часть активов в СНГ. Сообщается, что за 1,6 млн долларов она избавляется от 50% доли в белорусском сотовом операторе «Белсел». В 2004 году MIG также выйдет из капитала «Космос-ТВ».

Кто становится новым совладельцем «БелСела», некоторое время не разглашается. С начала года идут активные разговоры о возможной покупке оператора одним из неудачников тендера 2001 года на вторую лицензию GSM - саудовской инвестиционной группой Saudi Oger. Но в итоге новым инвестором в «Белсел» становятся не саудовцы, а голландская компания CIB.

В августе этого же года в капитал «БелСела» входит белорусско-ливийский «Инфобанк» Виктора Шевцова. Банк сначала выкупает у голландцев 1%, а потом совместно с CIB инвестирует в увеличение уставного капитала предприятия, который в итоге распределяется следующим образом: у CIB - 50% уставного фонда, у МГТС и «Минскоблтелекома» - 33%, у «Инфобанка» - 17%.

Новые акционеры «Белсела» добиваются в Минсвязи изменений в действующую лицензию и получают право начать строительство в Беларуси сети в стандарте IMT-MC-450 (cdma2000).





Артем Оранж, фото: onliner.by

Главой «Белсела» назначается Артем Оранж, чей отец Юрий Оранж в это же время возглавляет белорусскую дипломатическую миссию в Ираке.

«Электронная Беларусь»

В этом году правительство утверждает госпрограмму информатизации «Электронная Беларусь». Она базируется на посылах принятой тремя годами ранее концепции государственной политики в области информатизации и охватывает период до 2010 года.

Целью программы объявляется «формирование в республике единого информационного пространства как одного из этапов перехода к информационному обществу, обеспечивающего создание условий для повышения эффективности функционирования экономики, государственного и местного управления, обеспечения прав на свободный поиск, передачу, распространение информации о состоянии экономического и социального развития общества». В рамках программы запланирована реализация 108 проектов, включая создание автоматизированной системы «Электронное правительство».

В качестве одного из важнейших направлений программы декларируется «привлечение к активному участию в процессе информатизации негосударственного сектора экономики и предоставлению свободы выбора направлений деятельности предпринимательскими структурами, прежде всего малому и среднему бизнесу».

В 2011 году будет принят план мероприятий по информатизации страны на 2011-2015 годы – «Электронная Беларусь-2».

Место для экс-премьера

В этом году у российского МТС, кроме совместного предприятия, появляется представительство в Беларуси. Его возглавляет бывший премьер-министр страны Владимир Ермошин.

Деятельность экс-премьера на этом посту будет непродолжительной. Уже в следующем году, не без давления со стороны белорусских властей (во время президентских выборов 2001 года во Владимире Ермошине они увидели соперника действующему президенту), МТС ликвидирует представительство. Владимир Ермошин уедет в Москву и трудоустроится у экс-минчанина Александра Милявского на «МТЗ Рубин».

2003

Огосударствление операторов

В этом году впервые звучит предложение вернуть государству доли в операторах сотовой связи. Ее доносит до регуляторов Александр Лукашенко, требующий в кратчайшие сроки восстановить государственный контроль над МЦС и «БелСелом».

Процесс затянется на несколько лет, но поручение главы государства будет выполнено. В 2004 году SB Telecom и «Белтехэкспорт» безвозмездно передадут в собственность государства, соответственно, 20,9% и 10% своих долей в МЦС на общую сумму около 3 млн долларов.

В «БелСеле» к концу 2005 года представителем государства станет «Белтелеком» с 50-процентной долей. Еще 50% сохранит за собой голландская компания CIB, а «Инфобанк», к этому времени переименованный в «Трастбанк», будет исключен из учредителей. Банку придется долго ждать возвращения заработанной прибыли, а также выданных кредитов и процентов по ним.

Задержание Самави

Происходит самый крупный скандал в истории рынка мобильной связи Беларуси.

В октябре этого года сотрудниками КГБ задерживаются один из соучредителей velcom Ид Самави и заместитель генерального директора компании Гассан Мохавиш. Они обвиняются в завышении процентных ставок по займам, выделенным на развитие velcom, и неадекватной стоимости ввозимого оборудования. Однако через несколько дней, после того как в защиту иностранцев выскажется Александр Лукашенко, КГБ прекратит расследование, освободит задержанных и предоставит им возможность выехать из страны.

За этим скандалом последует отставка генерального директора velcom Юрия Акимова, с которой начинается кадровая чехарда в высшем руководстве компании.

Новый стандарт «БелСела»

В этом году «БелСел» приступает к коммерческой эксплуатации сети в стандарте cdma2000. Для нее поставляется оборудование китайского производителя Huawei Technologies.





фото: metamarket.ua

Сеть «БелСела» развивается под брендом Diallog. Некоторые эксперты появление апельсина на новом логотипе компании связывают с фамилией ее главы Артема Оранжа. Возглавивший «БелСел» в 24 года Артем Оранж войдет в историю этого 25-летнего периода как самый молодой руководитель мобильного оператора.

В начале 2004 года Артема Оранжа сменит Владислав Рачкевич, которого считают ставленником «Трастбанка». После выхода «Трастбанка» из состава акционеров Владислав Рачкевич уступит кресло Игорю Безрученку.

Первая попытка продажи МТС

В этом году со стороны российского МТС впервые прозвучит предложение о продаже 2% госдоли в совместном предприятии в Беларуси.

Обосновывается это тем, что для российской компании, чьи акции котируются на бирже, важно включать показатели своих «дочек» в общую отчетность и тем самым повышать капитализацию. Белорусское СП — это единственное предприятие МТС, чьи показатели она не может использовать, поскольку не является владельцем 51%.

Создается специальная правительственная комиссия, которой поручено оценить целесообразность продажи и стоимость пакета. Рыночную оценку 2% доли проводят Институт недвижимости и оценки Министерства экономики. Но сделка не одобряется руководством Беларуси, которое на этом этапе избирает тактику аккумулирования телекоммуникационных активов в своих руках.

2004

Третий мобильный

Министерство связи и информатизации объявляет международный тендер на третью лицензию GSM. Завершить его планируется в сентябре этого же года.

Первоначальная стоимость лицензии составляет 5 млн долларов, потенциальный победитель торгов должен согласиться на 49-процентную долю в СП и вложить 300 млн долларов в развертывание сети. Также он обязан заняться охватом малонаселенных районов страны и обеспечить связью население страны с небольшими доходами.

В числе потенциальных участников торгов фигурируют российские компании «ВымпелКом» и «Мегафон», российская «дочка» скандинавского оператора Tele2 — всего около 10 компаний. Некоторые из них даже выкупают тендерную документацию.

Но в октябре Минсвязи благодарит участников «за проявленный интерес» и закрывает тендер, как это уже было в 1997 году, без объявления победителя. Одновременно распространяется официальное заявление: «Учитывая необходимость предоставления услуг сотовой связи стандарта GSM на всей территории Республики Беларусь, доступных для всех слоев населения республики, руководство страны приняло решение о создании третьей сети сотовой связи стандарта GSM со стопроцентным государственным капиталом».





фото: info-baranovichi.by

В конце этого же года регистрируется закрытое акционерное общество «Белорусская сеть телекоммуникаций», учредителями которой становятся НИИ средств автоматизации (доля в уставном фонде — 75%) и «Белтелеком» (25%). В следующем году госоператор приступит к строительству и развертыванию сети за счет средств кредита, предоставленного китайскими банками. Его сумма составит 234 млн долларов.

Белорусский мобильник

Примерно с середины 2000-х у белорусских властей зарождается и периодически материализуется идея о налаживании на территории страны производства собственных мобильных телефонов.

Впервые о том, что Беларуси необходимо иметь собственное производство мобильных телефонов, будет объявлено в августе этого года на совещании «по вопросам развития сотовой связи». Александр Лукашенко обяжет правительство поднапрячься с решением этого вопроса: «Почему мы - интеллектуальная, высокообразованная нация - не можем сами сделать это все у себя? Нужно подключить отечественный производственный потенциал. Считаю, возможности для этого у нас есть немалые. Надо только перепрофилировать и привязать наши конкретные предприятия к потребностям отрасли».

Вначале изучается возможность организации собственного или совместного производства мобильников на молодечненском заводе «Спутник», который к этому времени уже выпускает аналоговые телефоны «Вилия» для комбайнеров и пр. В числе поставщиков комплектации рассматриваются МПОВТ, «Интеграл», бараньский «Лес».

Необходимость создания собственного производства мобильных телефонов с середины 2000-х годов начинает фиксироваться в ежегодно публикуемых Минторгом списках товаров, выпуск которых рекомендуется освоить белорусскому бизнесу. Требуемый для удовлетворения покупательного спроса объем производства будущих отечественных телефонов разрастается в списках со 100 тыс. до 1 млн, а потом трансформируется в 1 млн смартфонов. Эта позиция присутствует в рекомендациях Минторга и в 2016 году.

фото: wall.by

В 2008 году производство первых белорусских мобильников все же будет налажено. Некоторое время телефоны под брендом «Евротеф» будет выпускать завод «Промсвязь». Но потом остановит производство.

Эстафету у госпредприятия в 2010-х годах подхватят частники. Первым из них начнет сборку мобильных телефонов под белорусским брендом Snami владелец компании «Снами» Сергей Исаев. Но он, как и все остальные белорусские компании, включая холдинг «Связьинформсервис», собирает мобильники под своим брендом в Китае.

2005

Победа мобильной связи

Главный итог этого года для белорусского рынка мобильной связи: на конец июля количество абонентов сотовой сети (3 291 тыс.) впервые превышает использованную номерную емкость стационарной сети (3 255 тыс.).

В России это происходит в конце 2003 года, в Украине – в середине 2004 года. Но нужно учитывать, что плотность стационарной сети в Беларуси еще с советских времен выше, чем в этих странах.

Белорус в МТС

Впервые с момента регистрации совместного предприятия МТС его возглавляет не россиянин, а белорус.





Владимир Карпович, фото: techlabs.by

Генеральным директором СООО «МТС» становится Владимир Карпович. Он долгое время является заместителем министра связи и активно участвует в проведении тендера и регистрации совместного предприятия с российским оператором в 2001-2002 годах. В 2002 году по неизвестным причинам Карпович будет уволен министром Владимиром Гончаренко.

В 2016 году Владимир Карпович – рекордсмен среди топ-менеджеров отрасли по продолжительности нахождения в должности.

2006

Новый глава Минсвязи





Николай Пантелей (справа), фото: techlabs.by

Первого министра связи лукашенковских времен Владимира Гончаренко в кресле руководителя ведомства сменяет бывший директор Минского электромеханического завода (в 1994-2003 годах), глава Администрации Октябрьского района Минска и первый зампред Мингорисполкома Николай Пантелей.

При нем придет третий оператор мобильной связи, появится beCloud, продолжит реформироваться «Белтелеком» и информатизироваться белорусское общество.

На руководящей должности Николай Пантелей пробудет достаточно приличный срок, уступив место в начале 2014 года гендиректору «Белтелекома» Сергею Попкову.

Конец аналогу

«БелСел» полностью завершает начатый в 2003 году перевод сотовой связи стандарта NMT-450 в стандарт IMT-MC-450 (cdma2000). С марта этого года использование NMT-450 в Беларуси прекращено.

«БелСелом», по информации российских СМИ, интересуется один из акционеров российского МТС — АФК «Система». В частности, она рассматривает возможность приобретения белорусского оператора cdma2000 и его пакистанской дочки Great Bear в интересах российского оператора аналогичного стандарта - компании «Скай Линк». Компания Great Bear, созданная в 2005 году, оказывает услуги 36 тыс. пакистанским пользователям также под маркой Diallog, а во главе этой компании стоит Артем Оранж.

Половинное проникновение

Уровень проникновения сотовой связи в Беларуси в этом году превышает 50% - на начало декабря 2006 года количество абонентов всех сетей белорусских сотовых операторов составляет свыше 5,77 млн человек.

Министерство связи и информатизации договаривается с немецкой компанией Siemens об организации с 1-го полугодия 2006 года опытных зон связи третьего поколения. Российская МТС официально заявляет белорусскому ведомству о своей готовности начать строительство и развитие систем связи 3G.

Лидерство МТИС

В этом году создается медиахолдинг «Минская медиасеть», в который наряду с государственными медийными активами (каналом «Минская медиасеть» и газетой «Вечерний Минск») входит оператор кабельного телевидения «Минские телевизионные информационные сети» (МТИС).

МТИС создается в 1990 году на базе ателье №5, занимающегося установкой и эксплуатацией телеантенн. МТИС является крупнейшим оператором кабельного телевидения столицы, предоставляя услуги свыше 525 тыс. абонентов. Также компания предоставляет услуги доступа в интернет.

В 2010 год МТИС акционируется. Город резервирует за собой контрольный пакет, а остальные акции планируется распределить между сотрудниками и стратегическим инвестором. В этом же году на инвестфоруме во Франкфурте-на-Майне будет подписан меморандум о намерениях инвестирования в МТИС немецкой компанией Contaq Consulting. Но перспективное сотрудничество не получается.

Холдинговая попытка Пефтиева

Совладелец «Белтехэкспорта» Владимир Пефтиев объединяет телекоммуникационные активы в группе «БТ Телекоммуникации». В ее управление переходят доли в МЦС, «Деловой сети», «Спорт-пари» и других компаниях.

«БТ Телекоммуникации» в начале 2010-х годов попытаются реализовать проект по регулированию рынка азартных игр. Некоторое время Владимир Пефтиев ведет переговоры с американской компанией GTech Holdings (входит в итальянскую Lottomatica) о создании мониторингового центра в сфере игорного бизнеса. Однако инвестор откажется от проекта.

Позже компания «БТ Телекоммуникации» будет переформатирована в одного из первых инвестиционных агентов белорусского правительства. В 2012 году Владимир Пефтиев, в отношении которого введены санкции ЕС, продаст «подсанкционные» «Белтехэкспорт», «БТ Телекоммуникации» и другие активы Дмитрию Гуриновичу.

Первый «Деловой интернет»





Юрий Зиссер, фото: tut.by

В октябре под Минском проходит первая в истории интернет-сообщества страны конференция «Деловой интернет». Инициатором конференции и владельцем бренда становится портал TUT.BY.

Крупнейшее в отрасли мероприятие проводится практически ежегодно, собирая сотни участников.

В ноябре 2016 года проводится 11-я конференция.

2007

Продажа velcom





фото: m.sputnik.by

С каждым месяцем нарастающе отставание velcom от МТС заставляет его владельцев искать покупателя на обесценивающийся актив. В течение 2007 года проходят две cвязанные с продажей МЦС M&A-сделки.

В рамках первой из них Ид Самави и его семья выкупают доли у других совладельцев МЦС - «Белтехэкспорта» (20%) и «Белтелекома» (31%). В какую сумму обходятся сирийским швейцарцам эти активы, не сообщается. По оценкам экспертов, она могла составить 800 млн долларов.

В рамках второй сделки SB Telecom находит покупателя на консолидированный 100-процентный пакет МЦС. Им становится Telekom Austria Group – одна из самых активных телекоммуникционных компаний на рынке Центральной и Восточной Европы (в Болгарии, Хорватии, Македонии, Сербии, Словении и др. странах). Ид Самави в этом году выручает за 70% акций velcom 730 млн евро, а в 2011 году за остальной пакет получает еще 335 млн евро.

Начинается австрийский период velcom, который через некоторое время наверстает упущенное и вместе с МТС займет лидирующие позиции на белорусском рынке мобильной связи.

Гельмут Дуз, фото: techlabs.by

С 2007 года иностранное предприятие «Велком» возглавляет Гельмут Дуз. В структуре Telekom Austria Group он работает с 1996 года.

ИКТ–динамика

В этом году в отчете Международного союза электросвязи «Измерение информационного общества» Беларусь занимает 54-место по индексу ICT Development. Пять лет назад она была 57-ой.

В 2007 году Беларусь уступает по темпам развития информатизации не только странам Балтии, но также России и Украине. Однако примерно с этого времени начинается стремительное продвижение в рейтинге, и вскоре Беларусь станет самой информатизированной страной в СНГ.

В 2008 году Беларусь 55-ая и уже опережает Украину. В 2010 году у страны 52-е место, в 2011 – 46-е, в 2012 – 41-е. В 2013 году, поднявшись на 38-е место, Беларусь обходит Россию и Литву. В 2015 году Беларусь уже 36-ая и становится выше Латвии в рейтинге. В 2016 году Беларусь занимает 31-ю строчку.

Индекс ИКТ состоит из одиннадцати показателей, в число которых входят доступ к информационно-коммуникационным технологиям (количество абонентов проводной и мобильной связи, ширина внешнего интернет-шлюза), степень их использования (количество активных пользователей мобильной связи и интернета), а также навыки использования ИКТ у жителей страны.

«Дочка» Huawei

Huawei Technologies, с 2003 года продающая в Беларуси свое оборудование операторам мобильной и фиксированной связи, в этом году регистрирует дочернее предприятие – «Бел Хуавэй Технолоджис».

«Бел Хуавэй Технолоджис» начинает продвижение продукции телекоммуникационного гиганта на розничном рынке и завоевывает значительную долю. В 2012 году выручка «Бел Хуавэй Технолоджис» превышает 100 млн долларов.

Некоторое время заместителем гендиректора «Бел Хуавэй Технолоджис» работает Кирилл Рудый. В 2013 году он уходит с этого поста на должность помощника президента по экономическим вопросам, а в 2016 году становится послом Беларуси в Китае.

Создание «Белинфонета»

В этом году крупные участники телекоммуникационного рынка создают Ассоциацию «Белинфонет». Ее учредителями становятся предприятия «Профессиональные радиосистемы», «Связьинформсервис», «Альтернативная цифровая сеть» (Атлант Телеком) и «Надежные программы». Руководителем «Белинфонета» избирается Андрей Нарейко из «Профессиональных радиосистем», а его замом - Юрий Зиссер («Надежные программы»).

Заявляется, что задачей объединения является защита прав и интересов членов ассоциации, а также организация информационной, консультативной и методической помощи.

К 2016 году «Белинфонет» объединяет около 20 участников, среди которых все операторы мобильной связи, «Бел Хуавэй Технолоджис», интернет-провайдеры и хостинговые компании.

2008

Турецкий life :)

Минсвязи жестко критикует руководство государственного оператора, который не выполняет планы по охвату связью территории страны. В начале года местные власти за неуплату даже временно отключают базовые станции «БеСТа».





фото: mforum.ru

Поняв, что без частной инициативы не обойтись, в июле этого года Госкомимущества продает 80% акций «БеСТа» за 500 млн долларов турецкому оператору Turkcell. Первый платеж в объеме 300 млн долларов инвестор перечисляет белорусскому государству в этом же году, по 100 млн долларов – в 2009 и 2010 годах. Также условиями инвестиционного соглашения предусмотрено, что в случае выхода оператора на безубыточную работу бюджет Беларуси получит еще один транш в объеме 100 млн долларов.

Контрольный пакет Turkcell принадлежит созданному Мехметом Эмином Карамехметом Cukurova Telecom Holdings, остальные акции – шведско-финской TeliaSonera. 49% Cukurova Telecom Holdings удается получить «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, которая передает этот пакет в управление своей управляющей компании LetterOne. Turkcell также работает в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Молдове, Северном Кипре и Украине.

Турецкий «БеСТ», выведший на рынок бренд life:), первым начинает предоставлять услуги мобильного интернета - сначала 2G, потом 3G. В начале 2010-х годов оператору принадлежит 90% пользователей услугами мобильного интернета. Многие держат вторую sim-карту от life:) исключительно ради интернета. В 2012 году уровень проникновения мобильной связи в Беларуси впервые за многие годы снижается из-за того, часть sim-карт life:) признаются неактивными.

Новый интернет-регулятор

Минсвязи вынужден поступиться частью своих полномочий по регулированию телекоммуникационного рынка. В апреле этого года указом президента на базе Государственного центра безопасности информации, существующего в течение 1990-2000-х годов поочередно при Минобороны, Совбезе и президенте, создается Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь. Первый руководителем структуры становится Валерий Вакульчик.

Помимо традиционных функций (обеспечение защиты государственной информации), ОАЦ наделяется правами администрирования сети .BY, отвечает за развитие информационно-коммуникационных технологий и услуг, а также контролирует лотерейную деятельность и электронные интерактивные игры.

В частности, ОАЦ формирует перечень поставщиков интернет-услуг госорганам и хостинговых компаний и контролирует их деятельность в этой сфере. В 2010 году ОАЦ подчиняется созданный по указу президента Национальный центр обмена трафиком. Главной задачей предприятия, которое разделяет с «Белтелекомом» монополию на пропуск международного интернет-трафика, становится создание Единой республиканской сети передачи данных. В 2011 году НЦОТ приступает к прокладке на территории страны оптоволоконных линий связи.

2009

Развитие 3G

Еще в 2006 году переформатировавшийся на стандарт cdma200 «БелСел» пробует запустить высокоскоростной интернет на мобильных телефонах по технологии EV-DO. Но к 2009 году он сумеет охватить технологией третьего поколения всего около 100 тыс. человек.

Рывок произойдет в ноябре этого года, когда 3G начнет продвигать самый молодой оператор белорусского рынка мобильной связи life:). Буквально за несколько месяцев он наберет столько же абонентов, сколько имеется у «БелСела». В конце 2009 года, заплатив на двоих 9,5 млн евро государству, радиочастотный ресурс для развития 3G получат два лидера – velcom и МТС. Они завершат строительство сети и начнут эксплуатацию 3G в течение 2010 года. К cередине 2011 года velcom с 454 тыс. абонентами обгонит life:), у которого их 450 тыс. У МТС на 1 июля 2011 года будет 350 тыс. абонентов.

C 3G мобильные операторы становятся серьезными конкурентами «Белтелекому» и другим инернет-провайдерам. На 1 июля абонентская база по ШПДИ или 3G у «Белтелекома» составляет 900 тыс. человек и в совокупности мобильные операторы его уже опережают. В первую восьмерку также входят «Атлант Телеком» (85 тыс.), «Космос ТВ» (70 тыс.), «Соло» (50 тыс.) и «Деловая сеть» (40 тыс.).

Практически сразу после внедрения 3G операторы включаются в борьбу за право первым развернуть новый, еще более продвинутый по техническим характеристикам стандарт 4G. Но получать они его будут уже не напрямую, а через посредника – инфраструктурную полугосударственную компанию beCloud.

2010

«Интернетный указ»

В феврале этого года увидит свет с опаской ожидаемый интернет-сообществом президентский указ №60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет».

Документ, как гласит его преамбула, принят «в целях обеспечения защиты интересов личности, общества и государства в информационной сфере, создания условий для дальнейшего развития национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет, повышения качества и доступности предоставляемой гражданам и юридическим лицам информации о деятельности государственных органов, иных организаций и интернет-услуг».

По указу отныне размещенные в Беларуси интернет-ресурсы должны быть зарегистрированы. Поставщиков интернет-услуг обязывают вести учет и хранить сведения об абонентах и оказанных им интернет-услугах. Положения указа направлены на защиту авторских прав от «пиратов» и т. д.

В силу документ вступает с середины этого года.

2011

Инвестор для «Атлант Телекома»

В 2011 году владельцы крупнейшего частного интернет-провайдера «Альтернативная цифровая сеть» передают его в фонд прямых инвестиций SMH, который управляется инвестиционной компанией «Зубр Капитал».





Олег Хусаенов, фото: zubrcapital.by

В этом же году команда «Зубр Капитал» во главе с Олегом Хусаеновым находит портфельного инвестора для этого бизнеса. Совладельцем 35% оператора становится Европейский банк реконструкции и развития. Ресурсы институционального инвестора позволяют продолжить начатую в 2009 году с покупки гомельского провайдера «Сервер Телеком» экспансию на рынке провайдинга.

В 2011 году «Альтернативная цифровая сеть» становится владельцем еще одного игрока гомельского рынка - компании «ТелеСеть», а в 2012 году покупает входящую в топ-10 провайдеров Беларуси компанию «Соло». Стратегической целью расширения бизнеса объявляется наращивание за 3-4 года доли на рынке провайдинга с 5% до 20%, объем инвестиций оценивается в 15 млн долларов.

Неудачный аукцион для МТС

В этом году белорусское государство пробует продать 51-процентную долю в капитале мобильного оператора МТС.

«Добро» дает Александр Лукашенко, заявляющий, что уступит МТС за 1 млрд долларов, а если сделка не состоится, то выставит пакет на аукцион.

Владелец МТС Владимир Евтушенков не готов расстаться с миллиардом. Объявляется аукцион. Начальная цена пакета - 863 млн долларов. Дата проведения аукциона в течение декабря переносится, но результата нет– на торги не поступает ни одной заявки.

Позже доля в МТС предлагается инвесторам из Казахстана и других стран. Но никто не проявляет интереса.

Недолгая история Yota

Чуть более полугода продержится на белорусском телекоммуникационном рынке новый оператор связи – российская Yota (оператор «Скартел»).

Компания, которую создают Сергей Адоньев и Денис Свердлов, пробует оказывать на белорусском рынке услуги широкополостного доступа в интернет на основании LTE-технологии. С 1 декабря сеть начинает работать в Минске, потом в Гродно, но уже в июне 2012 года оператор объявит о выходе с белорусского рынка и ликвидации местной дочки «Йота Бел».

В России этот оператор летом 2012 года начнет сотрудничество с «Мегафоном» и займется предоставлением услуг голосовой связи, а в 2014 году будет провозглашен четвертым федеральным оператором.

Несостоявшиеся приватизаторы

С 2011 года начинается эпопея с приватизацией крупнейшего государственного производителя телекоммуникационного оборудования – «Промсвязи».

В год «большой приватизации» 49,7% акций «Промсвязи» выносятся на конкурс Госкомимущества. За них государство ожидает получить минимум 10,1 млн долларов, но не получает ничего – на торги не поступают заявки.







фото: kabar.kg, glassdoor.com

Продать «Промсвязь» стратегическому инвестору попробуют в 2012 году «в частном порядке». Переговоры ведутся с двумя китайскими телекоммуникационными компаниями, активно развертывающими бизнес в Беларуси, - Huawei и ZTE. «Промсвязь» уже работает с ними – собирает из китайских комплектующих оборудование, в частности, ADSL-модемы, GSM-терминалы, приставки для цифрового оборудования. Однако выдвинутые белорусской стороной условия не привлекают потенциальных инвесторов. Хотя на этот раз власти готовы продать уже контрольный пакет – 99,8% акций.

В 2014 году правительство вновь попытается найти покупателя на «Промсвязь». Но вновь не достигнет результата. Переговоры будут вестись с Huawei.

Телекабельный бизнес

С начала 1990-х годов в Беларуси развивается платное телевидение, в которое инвестирует несколько сотен бизнесменов. На пике этого процесса услуги кабельного телевидения предоставляют свыше 100 компаний, особенно сильны их позиции в регионах.

В одного из крупнейших операторов, работающего в 7 городах страны и начавшего предоставлять услуги IPTV, вырастает компания «Аксиома-сервис». В 2010 году она покупает одного из старейших интернет-провайдеров «Айчына плюс» и выходит на рынок интернет-услуг. В середине 2011 года абонентская база по телевидению у «Аксиомы-сервис» составляет 55 тыс. человек, по интернету – 20 тыс. человек.

Азиатско-африканские активы выпускника политеха

Выпускник минского политеха, инженер-гидроэнергетик, акционер «Амкодора», «Межторгбанка» и нефтрейдер Упендра Махато начинает создавать телекоммуникационную империю. Под эгидой Timeturns Holdigs он собирает лицензии и операторов мобильной связи в странах Азии и Африки.





фото: ncellreality.com

Первым его приобретением станет компания Ncell в родном Непале. В строительстве сети будут участвовать белорусские специалисты, привезенные инвестором на свою родину. Ncell начнет оказывать услуги связи в стандарте GSM c 2005 года. В 2008 году Упендра Махато продаст оператора за 230 млн долларов TeliaSonera.

Также в состав Timeturns Holdigs будут входить камбоджийский оператор Latelz (в 2011 году продан TeliaSonera), бурундийская компания Lacell, Yozma Time Turns в ДР Конго, InterGroup Telecom SL в Сьерра-Леоне, Benson Informatics в Танзании и Suretelcom в Уганде.

2012

«Белорусские облака»





фото: sb.by

В самом конце этого года регистрируется совместное общество с ограниченной ответственностью «Белорусские облачные технологии» (beСloud).

Новая структура занимает особое место на белорусском телекоммуникационном рынке – это инфраструктурный оператор, задачей которого становится «создание и эксплуатация объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры с использованием новейших телекоммуникационных технологий и технологий обработки данных».

Константин Николаев, фото: forbes.ru

Владельцем 51% beСloud становится Национальный центр обмена трафиком, подчиненный Оперативно-аналитическому центру при Президенте РБ. 49-процентная доля достается российским инвесторам во главе с генеральным директором группы «Н-Транс» Константином Николаевым. Его компания – крупнейший в России частный оператор железнодорожных перевозок, работающий под брендами Globaltrans и Global Ports. В 2016 году Константин Николаев занимает 100-е место в рейтинге крупнейших бизнесменов России с состоянием 850 млн долларов.

beСloud, который возглавляет известный топ-менеджер отрасли Сергей Поблагуев, в течение 2012-2016 годов инвестирует в несколько важнейших проектов. В их числе - строительство и ввод в эксплуатацию сети передач данных для Единой республиканской сети передачи данных, Республиканского центра обработки данных, участка транзитной магистрали сети электросвязи на территории Беларуси. Также beСloud является владельцем лицензии на развертывание в стране LTE-сети: он сам не занимается продажей услуги, а предоставляет на возмездной основе инфраструктуру для мобильных операторов.

Смена администратора доменой зоны

В этом году «Открытый контракт» после почти 18 лет главенствования перестает быть техническим администратором доменной зоны .BY. В этом статусе его сменяет компания «Надежные программы» (hoster.by).

Решение принимается на основании результатов тендера, который в 2010 году объявляет Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь.

На этот момент hoster.by является крупнейшим регистратором доменных имен в зоне .BY (22,2 тыс. имен). Также эту услугу оказывают «Открытый контакт» (20,3 тыс.), «Активные технологии» (4,5 тыс.), «Экстмедиа» (3,2 тыс.) и «Деловая сеть» (0,3 тыс.)

«БелСел» без государства

В этом году «Белтелеком», владеющий 50-процентной долей оператора-аутсайдера «БелСел», продает свою долю зарегистрированной на Кипре копании «Джараш».

Также «Белтелеком» разрывает соглашение с «БелСел» о предоставлении услуг WLL с использованием сети cdma. Первый мобильный оператор лишается из-за этого 170 тыс. абонентов.

«БелСел» отказывается от бренда Diallog и заявляет о намерениях инвестировать в создание сети 4G в течение 2012-2013 годов.

2014

Прощание с «БелСел»

В середине января Минсвязи и информатизации не продлевает лицензию первому белорусскому оператору мобильной связи «БелСел». Лицензия действовала до 23 января 2014 года.

Решение обоснуется нарушением компанией «лицензионных требований и условий осуществления деятельности в области связи», в частности, необеспечением покрытия территории, на которой проживает 90% населения Беларуси, и отдельных участков автодорог.

24 января 2014 года «БелСел» отключает связь и начинает процедуру банкротства. Она не будет закончена в 2016 году.

Мексиканский миллиардер для velcom





Карлос Слим Элу, фото: trendir.com

Весной этого года компания America Movil, которой владеет мексиканский телекоммуникационный магнат, один из самых богатых людей мира Карлос Слим Элу, берет под контроль Telekom Austria Group (через синдикатское соглашение с австрийским правительством, владеющим 28,4% акций концерна) и все ее активы, включая белорусский velcom.

Крупнейшим проектом, который осуществляется в Беларуси за счет средств мексиканского миллиардера, становится строительство в 2015-2016 годах крупнейшего в стране дата-центра. Его планируется запустить в 2017 году. Дата-центр будет включен в международную сеть центров обработки данных (ТAG), которая принадлежит America Movil. Объем инвестиций в проект оценивается в 30 млн долларов.

Телекоммуникационные резиденты

Huawei Technologies и ZTE Corporation - две крупнейшие китайские телекоммуникационные компании, работающие на белорусском рынке, - становятся первыми резидентами Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».

В сентябре этого года дочернее предприятие Huawei «Бел Хуавэй Технолоджис» получит свидетельство резидента парка под №1. А в конце октября «Завод телекоммуникационного оборудования», зарегистрированный ZTE, становится резидентом №2.

«Бел Хуавэй Технолоджис» строит под Смолевичами фирменный центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, а интерес «Завода телекоммуникационного оборудования» сосредоточен на «организации производства телекоммуникационного оборудования и компонентов систем транспорта, малой энергетики и связи».

2015

Развал первого интернет-холдинга

С этого года начинают закрываться проекты первого интернет-холдинга «Открытый контакт». В 2000-е годы он управляется сыном основателя Павлом Ивановым.

С января прекращает функционирование open.by, в марте - chat.by, с января 2016 года - почтовый сервер mail.by.

2016

Продажа «Атлант Телекома»

Крупнейшая сделка на белорусском рынке провайдинга – австрийская Telekom Austria Group покупает «Атлант Телеком» и его дочернюю структуру «ТелеСеть» у альянса «Зубр Капитал» и Европейского банка реконструкции и развития.

Абонентская база «Атлант Телекома» к этому времени составляет 126 тыс. человек, еще 49 тыс. человек пользуются услугами кабельного телевидения.

Наступление 4G

«Белорусские облачные технологии», завершившие в декабре 2015 года как единственный лицензиат 4G строительство сети LTE-Advanced во всех областных центрах, начинают открывать доступ к ней мобильным операторам.

Первой начинает предоставлять услуги в этом самом современном стандарте МТС. За 2016 год оператор запустит сеть во всех областных центрах Беларуси

В августе 2016 года «Белорусские облачные технологии» открывают доступ к 4G life:).

velcom, несмотря на неоднократные заявления о том, что его собственная сеть готова к LTE, в течение 2016 года остается без подключения.

Предполагается, что 4G станет доступен более чем 5,5 миллионам белорусов (75% населения страны). До конца 2017 года beCloud планирует обеспечить LTE «основные крупно населенные города».

IP-телефонный указ

В марте подписывается указ президента «О совершенствовании порядка передачи сообщений электросвязи». Официально объявляется, что документ нацелен на предотвращение экономического ущерба операторов связи и государства от «серого» трафика. Некоторые аналитики усматривают в его положениях попытку приостановиться развитие интернет-мессенджеров Skype и Viber, которые позволяют обходить запрет на использование IP-телефонии и других угрожающих доходам «Белтелекома» видов связи.

Запрет на использовании IP-телефонии прописывается в лицензиях операторов. Но в личных интересах использование услуг интернет-мессенджеров не имеет ограничений. Этим все активнее пользуются рядовые белорусские граждане, обходящие монополию «Белтелекома» на предоставление международной телефонной связи.