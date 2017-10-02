Вклады и управление финансами в Банке «Решение» — это удовольствие





Вклады в Банке «Решение» позволяют выгодно размещать капитал любого масштаба и мгновенно управлять им с помощью инструментов мобильного банкинга.

Хранить деньги, как известно, можно в кошельке, в бумажнике, в сейфе и даже в смартфоне.

Кошелёк — это рублёвый вклад «Твой ход». Запредельно гибкий: в течение 9 месяцев можно свободно пополнять и снимать в любое время, получать проценты на проценты или отозвать всю сумму без всяких ограничений. Ставка в зависимости от периода составляет от 4,5 до 8 полных процентов, которые начисляются за каждый истекший период хранения.

Вместе с этим вкладом необходимо открыть любую рублёвую карточку Банка «Решение» и перечислять на неё, например, проценты, а по истечении срока договора — и всю сумму вклада. К тому же с карточками VISA Electron, Gold и Platinum удобно не только дома, но и за границей оплачивать счета за покупки в магазинах и в интернете. Мобильный банк превращает это занятие в часть досуга, поскольку простота и скорость выполнения операций в Мобильном банкинге равнозначна навыкам управления смартфоном.

Бумажник — это вклад «Свободное накопление». Он также отзывной, пополняемый, при этом не только рублёвый, но и валютный. В случае необходимости его можно перезаключать, продлевая срок действия договора. В зависимости от сроков вклада доход составит соответственно 5–7% в рублях и 1,5–2% в валюте.

Вклад «Свободное накопление», как и бумажник, представляет собой место хранения более существенных сумм, с которых можно снимать ежемесячные проценты, а можно не снимать, а капитализировать. Вещь добротная, не суетливая, признак респектабельной рассудительности. А с помощью Мобильного банка можно оценить состояние личных финансов с первого взгляда на иконографику, которая отображает личные финансы, а затем легко и быстро переводить средства с карточки на карточку.

Сейф, или Кубышка — это рублёвый и валютный вклад «Формула успеха». Он — накопительный, а значит безотзывный. Договор можно перезаключать, вклад — пополнять, а проценты снимать… Хотя выгоднее, конечно, их капитализировать.

Дело в том, что при заключении договора сразу на 2 года валютный доход составит 3,6%, причём, ставка будет фиксированной. По рублёвому вкладу сроком от 1 до 7 месяцев ставка будет соответственно от 4 до 9%. И к тому же, оформляя вклад на сумму от 1000 белорусских рублей, долларов США или евро, клиент получает в подарок от Банка «Решение» карточку VISA Platinum.

Реальный сейф, где можно безопасно и выгодно хранить серьёзные деньги. Раньше это была кубышка, куда в прежние времена откладывали на радостные годовщины, покупку или оплату чего-нибудь большого и значимого, а также на всякий случай. Пополнять этот счёт можно даже в автоматическом режиме, запланировав соответствующие действия в приложении «Мобильный банк».

Смартфон — это интернет-депозит «Online-решение». В любой точке пространства и времени обладатель как минимум одной, но лучше нескольких действующих карточек Банка «Решение» самостоятельно открывает его в Мобильном банке для рационального планирования своих текущих и перспективных доходов.

Вклад можно пополнять, проценты капитализируются. Срок действия — от 1 месяца до полутора лет в рублях и от полугода до 2 лет в валюте. Ставка соответственно от 4,5 до 11,7 и от 2 до 3,7. При завершении действия договора деньги с этого вклада автоматически возвращаются на ту карту, с которой были переведены.

Итак, остаётся лишь открыть вклад в Банке «Решение», получить платёжные карты и установить приложение «Мобильный банк» из AppStore или GooglePlay . А если Вы потерялись в цифрах и процентах, то звоните 465, и специалисты Банка «Решение» профессионально помогут сделать осознанный выбор!