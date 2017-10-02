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Мэр Барановичей рассказал, почему в его городе не получится платить "попиццот"
Задачу президента по зарплате в 1000 рублей к концу года Барановичи не выполнят. Об этом сообщил председатель местного горисполкома Юрий Громаковский 27 сентября во время встречи с горожанами,
— Мы реально понимаем, что нужно платить не «зряплату», а зарплату. Да, можно выплатить незаработанные деньги и подорвать все оборотные средства предприятия. Ну и что дальше?
В ноябре прошлого года Александр Лукашенко
В апреле этого года президент
Во время августовского визита главы государства в Брест мэр областного центра Александр Рогачук
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"Да, можно выплатить незаработанные деньги. Ну и что дальше?"
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