Задачу президента по зарплате в 1000 рублей к концу года Барановичи не выполнят. Об этом сообщил председатель местного горисполкома Юрий Громаковский 27 сентября во время встречи с горожанами, пишет Intex-press.

— Мы реально понимаем, что нужно платить не «зряплату», а зарплату. Да, можно выплатить незаработанные деньги и подорвать все оборотные средства предприятия. Ну и что дальше?

В ноябре прошлого года Александр Лукашенко поручил вернуть среднюю зарплату на уровень 500 долларов в 2017 году — но с условием соответствующего роста производительности труда.

В апреле этого года президент заявил , что зарплата в 1000 рублей — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать.

Во время августовского визита главы государства в Брест мэр областного центра Александр Рогачук заверил , что к концу 2017 года город стабильно выйдет на среднюю зарплату в 1 тысячу рублей (около 500 долларов по курсу).