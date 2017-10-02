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Мэр Барановичей рассказал, почему в его городе не получится платить "попиццот"

03.10.2017 06:18 — Разное | Tut.by  
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Задачу президента по зарплате в 1000 рублей к концу года Барановичи не выполнят. Об этом сообщил председатель местного горисполкома Юрий Громаковский 27 сентября во время встречи с горожанами, пишет Intex-press.

— Мы реально понимаем, что нужно платить не «зряплату», а зарплату. Да, можно выплатить незаработанные деньги и подорвать все оборотные средства предприятия. Ну и что дальше?

В ноябре прошлого года Александр Лукашенко поручил вернуть среднюю зарплату на уровень 500 долларов в 2017 году — но с условием соответствующего роста производительности труда.

В апреле этого года президент заявил, что зарплата в 1000 рублей — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать.

Во время августовского визита главы государства в Брест мэр областного центра Александр Рогачук заверил, что к концу 2017 года город стабильно выйдет на среднюю зарплату в 1 тысячу рублей (около 500 долларов по курсу).

 
Теги: Брест
 
 
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