Фирма из Барановичей купила на бирже железнодорожные пути

Два железнодорожных пути общей протяженностью 338 кв. м купила на электронных торгах строительная компания из Барановичей. Торги прошли 29 сентября площадке «БУТБ-Имущество» Белорусской универсальной товарной биржи.

Это первый случай в истории электронной торговли недвижимым имуществом, когда предметом торгов стали железнодорожные пути. Организатор торгов — фонд «Брестоблимущество» — установил начальную цену 13 тысяч рублей, но поскольку на лот претендовал только один участник, цена покупки увеличилась всего на 5% и составила 13,8 тысяч. В дополнение к путям, расположенным по адресу г. Барановичи, ул. Фабричная, 7, покупатель также получил право аренды земельного участка площадью чуть более 10 соток на 30 лет.



Предмет торгов — под снегом

Пути были выставлены на продажу еще прошлой зимой (поэтому на фотографиях предмет торгов занесен снегом), и все это время компания — победитель торгов ждала, когда их цена снизится до приемлемого уровня. По словам представителей фирмы, железнодорожные пути планируется использовать для обслуживания склада, находящегося в непосредственной близости от железнодорожного полотна. Склад, кстати, тоже был куплен на электронных торгах .