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Фирма из Барановичей купила на бирже железнодорожные пути
Два железнодорожных пути общей протяженностью 338 кв. м купила на электронных торгах строительная компания из Барановичей. Торги прошли 29 сентября площадке «БУТБ-Имущество» Белорусской универсальной товарной биржи.
Это первый случай в истории электронной торговли недвижимым имуществом, когда предметом торгов стали железнодорожные пути. Организатор торгов — фонд «Брестоблимущество» — установил начальную цену 13 тысяч рублей, но поскольку на лот претендовал только один участник, цена покупки увеличилась всего на 5% и составила 13,8 тысяч. В дополнение к путям, расположенным по адресу г. Барановичи, ул. Фабричная, 7, покупатель также получил право аренды земельного участка площадью чуть более 10 соток на 30 лет.
Пути были выставлены на продажу еще прошлой зимой (поэтому на фотографиях предмет торгов занесен снегом), и все это время компания — победитель торгов ждала, когда их цена снизится до приемлемого уровня. По словам представителей фирмы, железнодорожные пути планируется использовать для обслуживания склада, находящегося в непосредственной близости от железнодорожного полотна. Склад, кстати, тоже был куплен на
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