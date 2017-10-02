Испытываем гибриды Mercedes-Benz: как проехать без топлива 30 км по маршруту дом - работа - дом

В 2017 году ежегодное Road-show Mercedes-Benz Star Experience было посвящено 50-летию теперь уже суб-бренда AMG, а также самым передовым технологиям, без которых все автомобили скоро будут немыслимы. Рев спортивных Mercedes-Benz будоражил кровь, но мы решили поближе познакомиться с гибридными технологиями марки.





Темпераментные Mercedes-AMG

Теперь все заряженные модели компании Daimler принято величать Mercedes-AMG. Более того, это не просто «двойная фамилия», а суб-бренд. Модели Mercedes-AMG первыми встречали гостей road-show и вызывали наибольший интерес с их стороны. Оно и понятно: в шеренге моделей, «улыбающихся» оскалом бамперов с развитыми воздухозаборниками, не было ни одного экземпляра слабее 350 «лошадей».





Даже 2-литровый мотор крохотного GLA 45 4Matic выдает 380 сил. Этот кроссовер, ощетинившийся дефлекторами и спойлерами, ловче и азартнее всех мчал по затычной и небольшой трассе полигона.

А вот рычащий тираннозавром Mercedes-AMG E 63 4Matic+ чувствовал себя как лев в клетке. Его 4-литровая битурбированная «восьмерка» выдает 571 лошадиную силу, и этому «табуну» просто не было где раскрыться. Но надо признать, «горячий» бизнес-класс в исполнении Mercedes-Benz управляется и маневрирует очень грациозно. Это не просто ракета для безлимитных автобанов и пологих виражей, но и весьма способный и грозный спорткар.





А еще у Mercedes-AMG появились младшие модели для тех, кто мечтает о машине с чертовщинкой в характере. Автомобили с индексами C 43, E 43 и GLC 43 — это не компромиссные версии «для начинающих», а вполне самодостаточные «зажигалки». Правда, им не достался новый V8. Вместо него — форсированный до 367 или 401 «лошадки» битурбированный 3-литровый V6, обладающий весьма горячим темпераментом.

Езда с умом





Вместе с road-show на полигон под Минском приехал и обновленный S-класс, на котором дебютировал автопилот «третьего класса автономности». Это значит, что представительский седан может ехать в занимаемой полосе, автоматически поддерживая дистанцию и регулируя скорость, ориентируясь по знакам ограничения скорости.

А еще он сам, ориентируясь по навигационным данным, снижает скорость перед круговыми развязками и перекрестками. Проезжать их самостоятельно он пока не умеет, но если водитель отвлечется и не заметит приближающегося в поперечном направлении автомобиля, Mercedes-Benz S-класса самостоятельно остановится и не допустит столкновения.



Такую ситуацию нам и демонстрировал инструктор на полигоне: машина всегда заранее и исправно тормозила перед мчащимся наперерез макетом автомобиля. Также S-класс демонстрировал свою функцию автоматического торможения перед выскочившим на дорогу пешеходом и перед машинами, остановившимися на дороге. Модели Mercedes-Benz пока не могут полностью заменить водителя, но уже обладают достаточно развитыми «органами зрения» для того, чтобы самостоятельно реагировать в опасных ситуациях.

Почти полноценный электрокар, но еще и с ДВС





Электромобили сегодня на слуху у всех, и даже среди белорусов почти не осталось тех, кто сомневается в состоятельности транспорта на батарейках. Даже президент страны оценил передовую Tesla, а наши академики уже собрали прототип будущего отечественного электрокара.

Электрификация транспорта в Европе идет в совсем ином масштабе. Mercedes-Benz скоро представит первые модели своего электрического суб-бренда EQ. Однако машины с ДВС еще долго будут в строю. Пересадить всех на электрокары не получится: на литий-ионные батареи просто не хватит сырья. Поэтому машины с гибридными моторами не стоят на месте и развиваются. Свои достижения на этом поле компания Daimler также демонстрировала на полигоне под Минском.





С виду модели E 350e, GLC 350e, C 350e ничем не выделяются. Можно лишь обратить внимание на лишний лючок справа в заднем бампере. Открыв его, можно подключить машину к зарядке: энергия побежит в аккумулятор небольшой емкости, который всего за 3−4 часа заряжается до отказа. Этот аккумулятор питает довольно мощный электромотор мощностью от 82 до 116 лошадиных сил в зависимости от модели. Электродвигатель установлен между 2-литровым турбобензиновым ДВС и автоматической коробкой передач.





Как вы уже поняли, е-модели Mercedes-Benz являются plug-in-гибридами. На самом деле они полностью независимы от инфраструктуры зарядных станций и даже могут сами вырабатывать электричество для своей батареи. Если батарея заряжена хоть немного, эти гибриды могут ехать на чистой электротяге с заглушенным двигателем. Причем едут они, как заправские электрокары: могут разогнаться до 100 км/ч и преодолеть до 30 км пути, не потратив ни капли топлива. И если вы живете за городом или на работе есть возможность подключиться к розетке, то по маршруту дом — работа — дом можно передвигаться на чистой электротяге. 30-километрового запаса хода для этого должно хватить.





В гибридном режиме, когда ДВС и электромотор работают сообща, модели E 350e, GLC 350e, C 350e могут передвигаться, потребляя 3−4 литра топлива на 100 км. Такой расход достижим в самом «прожорливом» режиме — городском движении. Ведь при езде с частыми замедлениями и остановками гибриды рекуперируют кинетическую энергию торможения — возвращают ее в тяговую батарею в виде электричества. На самом деле эти машины могут довезти себя и своих пассажиров до пункта назначения где-нибудь в городе на одном лишь электричестве. Ведь их можно зарядить на стоянке и выкатить на улицы в городе в «электромобильном» режиме. Главное, чтобы дистанция не сильно превышала обещанные 30 км.

За последнее время гибридные Mercedes-Benz шагнули далеко вперед. Нажал кнопку — дал команду машине превратиться в электрокар. Автомобиль будет ехать без запуска ДВС до тех пор, пока это возможно. Есть режим «зарядки», в котором ДВС будет вращать тяговый электромотор для того, чтобы тот перешел в режим генератора и зарядил батарею. Есть режим «сохранения энергии», в котором заряд тяговой батареи не опускается ниже 80%. Это нужно для того, чтобы сохранить заряд и по достижении «зеленой зоны» (а таких сегодня много в европейских городах) перейти в режим электрокара. В гибридном режиме электроника сама решает, как и когда пользоваться тягой электромотора и ДВС.





Кстати, суммарная мощность гибридной силовой установки E 350e, GLC 350e, C 350e составляет от 279 до 320 лошадиных сил при крутящем моменте от 550 до 600 Нм. Эти гибриды — совсем не скучные и медленные. С такой отдачей они мчат вперед очень напористо и азартно, но без спортивной агрессии.

Но наибольшее удивление и уважение вызывает электрический режим: ДВС стихает, а машина продолжает ехать и темпераментно реагировать на акселератор. И конечно, возникает то самое заветное «чувство халявы»: езды без расхода топлива. И без вредных выбросов. А вопрос о том, где зарядиться, не возникает. Ведь у этих машин есть топливные баки на 50 литров — можно ехать куда угодно. Но лучше, конечно, передвигаться по городским улицам с минимальным расходом топлива и постоянной рекуперацией энергии. В самом деле, если чуть-чуть изловчиться, можно расходовать буквально несколько литров топлива на поездки.





Возникает другой вопрос: может, пока рано пересаживаться на электромобили, ведь песенка машин с ДВС еще не спета? Гибриды Mercedes-Benz сочетают лучшее от двух миров: могут ехать на электротяге, при этом не привязаны к розеткам и быстро «заряжаются» обычным бензином.