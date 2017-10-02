Новые стройки Минска: в каком районе и почем можно сейчас построить квартиру

После того как Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 11,5% (а с 18 октября она будет 11%) и кредиты стали доступнее, у людей появилось больше возможностей построиться. Количество коммерческих строек тоже не сократилось — наоборот, стартуют новые проекты. REALTY.TUT.BY посмотрел, в каких районах Минска и почем сейчас продают «бетонометры» в домах, которые сдадут в 2018 году.

Московский район

На улице Щорса застройщик ОДО «Айрон» начинает строить 14-этажный «столбик». Дом будет каркасно-блочный, высота потолков — 2,5 метра. На этаже по десять квартир. Начало строительства — сентябрь 2017 года, окончание — 4-й квартал 2018 года.









Стоимость квадратного метра при единовременной оплате:

1- комнатные 41 м² - 2200 рублей;

2-комнатные квартиры (48−51 м²) — 2200 рублей;

3-комнатные квартиры (до 72 м²) — 2100 рублей.

При оплате в рассрочку (30% — 3 банковских дня, остаток равными долями ежемесячно по июль 2018 год):

1-комнатные — 2260 рублей;

2-комнатные квартиры — 2260 рублей;

3-комнатные квартиры — 2160 рублей.

На пересечении проспекта Дзержинского и улицы Гурского, рядом со станцией метро «Михалово», застройщик ОАО «10 УНР-инвест» строит монолитную энергоэффективную 14-этажку. Сейчас возводится восьмой этаж. В доме квартиры однокомнатные: 27−58 квадратных метров, двухкомнатные — 55−58 «квадратов», трехкомнатные — 65−70 «квадратов». Предполагаемая дата сдачи дома — июнь 2018 года.









Цена за квадратный метр:





На проспекте Дзержинского ОДО «Айрон» начал продажу квартир в двух последних секциях дома № 11 (третья очередь строительства). Дом 19-этажный, каркасно-блочный. Высота потолков — 2,7 метра. Окончание строительства — 3 квартал 2018 года.





Цена за квадратный метр:

4-комнатные квартиры (93 м²) — 2000 — 2060 рублей;

3-комнатные (65- 76 м²) — 2200 -2260 рублей;

2-комнатные (48,5 — 60 м²) — 2300 -2360рублей;

Октябрьский район

На улице Могилевской компания-застройщик ООО «Тапас» начала строить 10-этажный монолитный дом на 79 квартир. Высота потолков — 2,5 метра. На десятом этаже запроектированы апартаменты с увеличенной высотой потолка (2,7 метра) и французским остеклением. Срок сдачи дома — конец 2018 года.





Цены за квадратный метр:





В состав жилого комплекса входит подземный паркинг на 44 машины. Цена — 20 тысяч долларов за машино-место.

В ближайших планах:

Компания ОДО «Айрон» планирует строить жилой комплекс в границах улиц Зубачева — 3-й переулок Брестский — 4-й переулок Зубачева. Там появятся три многоквартирных десятиэтажных дома. Начало строительства и цена квадратного метра будут известны позже.









Ленинский район

На улице Красноармейской, 21−1 компания ИООО «Белбизнесальянс» (генподрядчик ОАО «Минскпромстрой») пока только анонсировала строительство «Дома на набережной». Дом монолитный, 5-этажный. Высота потолков — 3 метра. Цена квадратного метра — 1500−2500 долларов.













Ожидаемый срок завершения строительства — 4-й квартал 2018 года.

Фрунзенский район

На пересечении улиц Колесникова и Люцинской в октябре-ноябре будут сданы в эксплуатацию две высотки жилого комплекса «Лайт». Дома компания СП ООО «Строминвест-М» возводила за свой счет без привлечения средств дольщиков. Квартиры будут продаваться после сдачи домов в эксплуатацию.





Первую высотку планируют сдать в октябре, старт продаж в ней намечен на середину месяца.

— Уже сейчас квартиру можно забронировать по предварительному договору, а рассчитаться полностью после сдачи дома, — рассказали в офисе застройщика. — Второй дом планируется к сдаче в ноябре, старт продаж — в середине месяца.

Оба дома панельные, 19-этажные. На этаже по семь квартир, высота потолков — 2,7 метра.





Цены за квадратный метр:

1-комнатные квартиры — 33−45 м² - 1150 долларов;

2-комнатные квартиры — 59−60 м² - 1100 долларов;

3-комнатные квартиры — 78 м² - 1050 долларов.









Первомайский район

В границах улиц Гвишиани — Рогачевской — 50 лет Победы компания ООО «Трайпл» строит шестой дом (последний) в ЖК «Ліпень». Дом панельный, 19-этажный. На этаже по семь квартир. Высота потолков 2,6 метра. Срок сдачи дома — февраль 2018 года.





Цена за квадратный метр:

1-комнатные квартиры (45 м²) — 1000 долларов;

2-комнатные квартиры (60−68 м²) — 1000 (1030 в рассрочку) долларов;

3-комнатные квартиры (78−85 м²) — 975 долларов.





В этом же районе продолжает строиться и продаваться ЖК «Маяк Минска». Цена квадратного метра — от 1000 долларов.



